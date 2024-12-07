Українські пенсіонери можуть отримати пенсію за пів року наперед: кого це стосується

Деякі пенсіонери в Україні мають право одноразово отримати виплату за 6 місяців. Це можливо за однієї умови.

За українським законодавством пенсію в Україні можна отримати наперед за пів року, якщо пенсіонер планує переїхати за кордон для постійного проживання. Для того, щоб отримати виплату, потрібно подати до Пенсійного фонду України відповідну заяву та додати до неї документи, що підтверджують переїзд, пояснюють у ПФУ.

У статті 51 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" зазначено, що пенсіонер, який переїжджає за кордон, може отримати наперед призначену йому в Україні пенсію за шість місяців. Термін рахується з місяця, який настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання.

Отримати виплату можна безпосередньо перед від'їздом. Для цього треба особисто звернутися до Пенсійного фонду України із заявою. До неї необхідно додати закордонний паспорт із записом про виїзд за кордон на місце постійного проживання, паспортний документ іноземця чи документ, що посвідчує особу без громадянства. Також для оформлення виплати потрібна довідка про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Гроші пенсійний фонд нарахує на поточний рахунок у банку.

Нагадаємо, ЗМІ сьогодні також повідомляли, що в Україні введуть нову індексацію пенсій, яка буде залежати від мінімальної та середньої зарплати та складатися зі страхової й базової частини.

Також 5 грудня Фокус розповідав, кому з пенсіонерів потрібно підтвердити в ПФУ, що вони "є живими", щоб не втратити виплати.