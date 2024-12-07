Графики отключения электроэнергии на 8 декабря: кому будут выключать, а кто все сутки со светом

В Киеве потребителям двух групп придется посидеть три часа без света, а остальные киевляне будут иметь свет все сутки.

В воскресенье 8 декабря в Украине будут действовать графики отключения света, однако для бытовых потребителей в этот день будет применяться только одна очередь отключений, а общее время без электроэнергии не будет превышать 4 часа. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Бытовые потребители будут без света с 14:00 до 18:00, в остальное время суток отключения не предвидятся.

Для промышленности и бизнеса будут применять графики ограничения мощностей с 9 утра до 19:00.

"Благодаря масштабным восстановительным работам, энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября", — отметили в "Укрэнерго".

Энергетики также отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Графики отключений света 8 декабря

В Киеве 8 декабря три часа без света будут потребители, которые относятся ко второй и шестой группе. Другие жители Киева будут иметь свет в течение всех суток.

График отключения света Киев 8 декабря Фото: ДТЭК

В Киевской области электроэнергию будут отключать на три часа жителям 3 и 6 группы. Остальные потребители — со светом весь день.

График отключения света Киевская область 8 декабря Киевская область Фото: ДТЭК

В Одесской области свет все сутки будут иметь жители 1,2 и 5 группы. Потребители 3 и 4 группы вынуждены будут побыть в темноте по 2 часа, а те, кто относятся к 6 группе — 3 часа.

График отключения света Одесская область 8 декабря Фото: ДТЭК

В Днепропетровской области два часа без света будет 2 и 6 группы. Три часа без электроэнергии проведет 4 группа, а остальные жители будут иметь свет 8 декабря все сутки.

График отключения света Днепропетровская область 8 декабря Фото: ДТЭК

Напомним, 6 декабря "РБК Украина" сообщило, что с Нового года Украину планируют поделить на три зоны для отключений света.

2 декабря в ДТЭК объяснили, что операторы "Укрэнерго" определяют, на сколько групп делить потребителей электроэнергии, кого отключать, а кого подключать.