Графіки відключення електроенергії на 8 грудня: кому вимикатимуть, а хто всю добу зі світлом

У Києві споживачам двох груп доведеться посидіти три години без світла, а решта киян матимуть світло всю добу.

У неділю 8 грудня в Україні діятимуть графіки відключення світла, проте для побутових споживачів у цей день застосовуватиметься лише одна черга відключень, а загальний час без електроенергії не перевищуватиме 4 години. Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Побутові споживачі будуть без світла з 14:00 до 18:00, в інший час доби відключення не передбачаються.

Для промисловості та бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужностей з 9 ранку до 19:00.

"Завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада", — наголосили в "Укренерго".

Енергетики також наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Графіки відключень світла 8 грудня

У Києві 8 грудня три години без світла будуть споживачі, які належать до другої та шостої групи. Інші мешканці Києва матимуть світло протягом всієї доби.

Графік відключення світла Київ 8 грудня Фото: ДТЕК

В Київській області електроенергію вимикатимуть на три години мешканцям 3 та 6 групи. Інші споживачі — зі світлом весь день.

Графік відключення світла Київська область 8 грудня Фото: ДТЕК

В Одеській області світло всю добу матимуть мешканці 1,2 та 5 групи. Споживачі 3 та 4 групи змушені будуть побути у темряві по 2 години, а ті, хто належать до 6 групи — 3 години.

Графік відключення світла Одеська область 8 грудня Фото: ДТЕК

У Дніпропетровській області дві години без світла буде 2 та 6 групи. Три години без електроенергії проведе 4 група, а решта мешканців матимуть світло 8 грудня всю добу.

Графік відключення світла Дніпропетровська область 8 грудня Фото: ДТЕК

Нагадаємо, 6 грудня "РБК Україна" повідомило, що з Нового року Україну планують поділити на три зони для відключень світла.

2 грудня у ДТЕК пояснили, що оператори "Укренерго" визначають, на скільки груп ділити споживачів електроенергії, кого відключати, а кого підключати.