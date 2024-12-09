Средняя зарплата украинцев значительно выросла: сколько теперь платят

Зарплата также выше и в долларовом эквиваленте.

Related video

Зарплаты украинцев в долларовом эквиваленте превысили довоенные показатели. Рост заработных плат обусловлен дефицитом квалифицированных специалистов. Об этом сообщает Государственную службу статистики.

Согласно данным статистического ведомства, в третьем квартале 2024 года средняя зарплата штатных сотрудников в Украине увеличилась на 22,3%, достигнув 21 946 гривен. Это на 56,6% больше, чем в довоенном 2021 году, когда средний показатель составлял 14 014 гривен.

Средняя зарплата в Украина

Зарплата также выше и в долларовом эквиваленте — 532 долларов. В 2021 году зарплата составляла 514 долларов.

Отметим, ранее мы рассказывали об интересной работе. Государственный центр занятости назвал довольно необычные вакансии: купажник чая, сборщик часов, пометчик термометров или ведущий дискотек.

Также Фокус писал, что в октябре Виндзорский дворец открыл вакансию домработницы. Впрочем, зарплату обещали лишь 10,57 фунта в час, что на 87 пенсов меньше минимальной заработной платы.

Ранее в ПФУ рассказали, что в Украине пенсионный возраст зависит от накопленного страхового стажа. В результате выйти на заслуженный отдых можно в 60, 63 или 65 лет.