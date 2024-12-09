Середня зарплата українців значно зросла: скільки тепер платять

Зарплата також вища і в доларовому еквіваленті.

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Зарплати українців у доларовому еквіваленті перевищили довоєнні показники. Зростання заробітних плат зумовлене дефіцитом кваліфікованих фахівців. Про це повідомляє Державну службу статистики.

Згідно з даними статистичного відомства, у третьому кварталі 2024 року середня зарплата штатних співробітників в Україні збільшилася на 22,3%, досягнувши 21 946 гривень. Це на 56,6% більше, ніж у довоєнному 2021 році, коли середній показник становив 14 014 гривень.

Середня зарплата в Україні

Зарплата також вища і в доларовому еквіваленті — 532 долари. У 2021 році зарплата становила 514 доларів.

Зазначимо, раніше ми розповідали про цікаву роботу. Державний центр зайнятості назвав доволі незвичні вакансії: купажник чаю, складальник годинників, позначник термометрів або ведучий дискотек.

Також Фокус писав, що в жовтні Віндзорський палац відкрив вакансію домробітниці. Втім, зарплату обіцяли лише 10,57 фунта на годину, що на 87 пенсів менше мінімальної заробітної плати.

Раніше в ПФУ розповіли, що в Україні пенсійний вік залежить від накопиченого страхового стажу. У результаті вийти на заслужений відпочинок можна в 60, 63 або 65 років.