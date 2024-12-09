Как получить "тысячу Зеленского": безопасно ли это

Программа "Зимова єПідтримка" доступна для всех граждан Украины независимо от возраста.

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На получение выплаты по программе "Зимова єПідтримка" подали заявки уже несколько миллионов украинцев. Получить "тысячу Зеленского" можно без необходимости предоставлять информацию о своих финансовых операциях. Эти средства можно использовать для пожертвований, оплаты коммунальных услуг или других нужд. Об этом сообщает заместитель министра экономики Надежда Бигун в комментарии изданию "Экономическая правда".

Одно из самых распространенных заблуждений относительно выплаты заключается в том, что для ее получения необходимо предоставить государству доступ ко всем транзакциям по банковской карте. Однако это не соответствует действительности.

Для получения средств достаточно оформить карту "Национальный кешбэк" в банке-партнере. Информация о ваших расчетах будет передана только в случае участия в программе, начисляющей бонусы за покупку украинских товаров. Если вы не собираетесь участвовать в этой программе, доступ к данным о ваших транзакциях предоставлять не потребуется.

"Некоторые банки ранее требовали шеринг операций для создания карты, но после обновления этого требования лишились все банки, кроме "ПриватБанка". Поэтому сейчас создание карты не связано с передачей данных о транзакциях", – пояснила Бигун.

Таким образом, получение помощи безопасно и не подразумевает раскрытия личных финансовых данных.

Как получить "тысячу Зеленского"

Программа "Зимова єПідтримка" доступна для всех граждан Украины независимо от возраста. Воспользоваться ею можно через приложение "Дія":

откройте карточку "Национальный кешбэк" в банке-партнере;

подайте заявку через Дію и укажите счет для зачисления средств;

денежные средства будут перечислены в течение 10 рабочих дней.

А также через "Укрпочту":

этот способ доступен пенсионерам старше 60 лет, людям с инвалидностью 1 и 2 групп, а также лицам, получающим социальные выплаты через "Укрпочту";

получить средства можно в отделении или через почтальона.

банки (с 10 декабря): для тех, кто не имеет Дії или идентификационного кода, банки открывают специальные счета для выплаты пособия.

Использование тысячи Зеленского зависит от способа получения. А именно:

через Дію: можно оплатить коммунальные услуги, мобильную связь, интернет, приобрести лекарства, книги, билеты, рассчитаться в кафе и ресторанах или задонатить на ВСУ;

через "Укрпочту": средства можно потратить только в рамках услуг почтового оператора – на украинские товары, лекарства или оплату коммунальных услуг.

Также средства можно пожертвовать на благотворительность или использовать для покупки военных облигаций, которые поддерживают финансирование оборонной отрасли. Несмотря на распространение фальшивых сведений, программа не требует предоставления информации о всех транзакциях. Участие в "Национальном кешбэке" является добровольным, а доступ к просмотру транзакций можно отозвать после создания карты.

Ранее мы сообщали о том, как будет работать механизм получения "Тысячи Зеленского". Помощь будет начисляться на специальный счет, при этом некоторые граждане могут ее получить не через "Дию", а через Укрпочту. В их числе — пенсионеры, лица с инвалидностью I и II группы, а также граждане, получающие социальную помощь, в том числе и в прифронтовой зоне.

Напомним, по поручению главы государства Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Национальный кэшбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію".