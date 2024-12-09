Як отримати "тисячу Зеленського": чи безпечно це

Програма "Зимова єПідтримка" доступна для всіх громадян України незалежно від віку.

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На отримання виплати за програмою "Зимова єПідтримка" подали заявки вже кілька мільйонів українців. Отримати "тисячу Зеленського" можна без необхідності надавати інформацію про свої фінансові операції. Ці кошти можна використати для пожертвувань, оплати комунальних послуг або інших потреб. Про це повідомляє заступниця міністра економіки Надія Бігун у коментарі виданню "Економічна правда".

Одна з найпоширеніших помилок щодо виплати полягає в тому, що для її отримання необхідно надати державі доступ до всіх транзакцій за банківською карткою. Однак це не відповідає дійсності.

Для отримання коштів достатньо оформити картку "Національний кешбек" у банку-партнері. Інформація про ваші розрахунки буде передана тільки в разі участі в програмі, що нараховує бонуси за купівлю українських товарів. Якщо ви не збираєтеся брати участь у цій програмі, доступ до даних про ваші транзакції надавати не буде потрібно.

"Деякі банки раніше вимагали шеринг операцій для створення картки, але після оновлення цієї вимоги позбулися всі банки, крім "ПриватБанку". Тому зараз створення картки не пов'язане з передачею даних про транзакції", — пояснила Бігун.

Отже, отримання допомоги безпечне та не передбачає розкриття особистих фінансових даних.

Як отримати "тисячу Зеленського"

Програма "Зимова єПідтримка" доступна для всіх громадян України незалежно від віку. Скористатися нею можна через застосунок "Дія":

відкрийте картку "Національний кешбек" у банку-партнері;

подайте заявку через "Дію" та зазначте рахунок для зарахування коштів;

гроші буде перераховано протягом 10 робочих днів.

А також через "Укрпошту":

цей спосіб доступний пенсіонерам, старшим за 60 років, людям з інвалідністю І та ІІ груп, а також особам, які отримують соціальні виплати через "Укрпошту";

отримати кошти можна у відділенні або через листоношу.

банки (з 10 грудня): для тих, хто не має "Дії" або ідентифікаційного коду, банки відкривають спеціальні рахунки для виплати допомоги.

Використання тисячі Зеленського залежить від способу отримання. А саме:

через "Дію": можна оплатити комунальні послуги, мобільний зв'язок, інтернет, придбати ліки, книжки, квитки, розрахуватися в кафе і ресторанах або задонатити на ЗСУ;

через "Укрпошту": кошти можна витратити тільки в межах послуг поштового оператора — на українські товари, ліки або оплату комунальних послуг.

Також кошти можна пожертвувати на благодійність або використати для купівлі військових облігацій, які підтримують фінансування оборонної галузі. Попри поширення фальшивих відомостей, програма не вимагає надання інформації про всі транзакції. Участь у "Національному кешбеку" є добровільною, а доступ до перегляду транзакцій можна відкликати після створення картки.

Раніше ми повідомляли про те, як працюватиме механізм отримання "Тисячі Зеленського". Допомога нараховуватиметься на спеціальний рахунок, при цьому деякі громадяни можуть її отримати не через "Дію", а через Укрпошту. Серед них — пенсіонери, особи з інвалідністю I і II групи, а також громадяни, які отримують соціальну допомогу, зокрема й у прифронтовій зоні.

Нагадаємо, за дорученням глави держави Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити у 12 банках і активувати через "Дію".