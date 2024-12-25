Деякі українці все ще не отримали "тисячу Зеленського": як це виправити

Якщо гроші не надійшли, варто знову перевірити правильність введених даних.

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З 1 грудня в Україні стартувала нова програма державної зимової допомоги, у рамках якої кожен громадянин може отримати 1 000 гривень. Проте деякі жителі країни скаржаться, що після подачі заявки кошти так і не були переведені. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Обробка заявки, поданої через "Дію", займає до 10 днів. Якщо кошти так і не надійшли, рекомендується перевірити правильність введених даних.

Для цього можна скористатися таким покроковим алгоритмом:

перевірте правильність даних: Переконайтеся, що всі відомості в заявці вказані правильно. Особливо важливо перевірити дані в програмі "Дія"; зверніться до служби підтримки "Дія": Фахівці допоможуть з'ясувати причину затримки виплати; оновіть програму "Дія": Використання застарілої версії програми може викликати збої, що призводить до затримок; перевірте прив'язку банківської картки: Переконайтеся, що картку Національного Кешбеку правильно під'єднано до застосунку.

Державну допомогу в розмірі 1 000 гривень у банку можуть отримати громадяни, які відмовилися від ідентифікаційного коду через релігійні переконання, особи віком від 65 років, а також опікуни та законні представники неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, що раніше українці, які вже оформили заявки на отримання коштів за програмою "Зимова еПідтримка", так звану "тисячу Зеленського", почали отримувати їх. Утім, у деяких громадян виникли проблеми з оплатою товарів — банк відмовляється проводити транзакції.

Також повідомлялося, що громадяни, які отримують субсидії або пенсії через "Укрпошту", зможуть отримати "тисячу Зе