Некоторые украинцы все еще не получили "тысячу Зеленского": как это исправить

Если деньги не поступили, стоит снова проверить правильность введенных данных.

Related video

С 1 декабря в Украине стартовала новая программа государственной зимней помощи, в рамках которой каждый гражданин может получить 1 000 гривен. Тем не менее, некоторые жители страны жалуются, что после подачи заявки средства так и не были переведены. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Обработка заявки, поданной через "Дію", занимает до 10 дней. Если средства так и не поступили, рекомендуется проверить правильность введенных данных.

Для этого можно воспользоваться следующим пошаговым алгоритмом:

проверьте правильность данных: Убедитесь, что все сведения в заявке указаны правильно. Особенно важно проверить данные в программе "Дія"; обратитесь в службу поддержки "Дія": Специалисты помогут выяснить причину задержки выплаты; обновите программу "Дія": Использование устаревшей версии программы может вызвать сбои, что приводит к задержкам; проверьте привязку банковской карты: Убедитесь, что карта Национального Кэшбэка правильно подключена к приложению.

Государственную помощь в размере 1 000 гривен в банке могут получить граждане, которые отказались от идентификационного кода по религиозным убеждениям, лица в возрасте от 65 лет, а также опекуны и законные представители несовершеннолетних детей.

Напомним, что ранее украинцы, которые уже оформили заявки на получение средств по программе "Зимняя еПоддержка", так называемую "тысячу Зеленского", начали получать их. Впрочем, у некоторых граждан возникли проблемы с оплатой товаров — банк отказывается проводить транзакции.

Также сообщалось, что граждане, которые получают субсидии или пенсии через "Укрпошту", смогут получить "тысячу Зе