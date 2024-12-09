Почти втрое дороже электричество и "золотые" продукты: как выросли цены в Украине (инфографика)

За последнюю неделю подорожали чеснок, морковь и свекла, а цена на груши и мандарины снизилась. Эксперты прогнозируют, что продукты будут дорожать как минимум до конца зимы.

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За время полномасштабной войны цены в Украине в среднем выросли на 44,2%. Детальной статистикой 9 декабря поделились в Новости.LIVE.

Больше всего цена выросла на:

пищевые продукты (+50,8%);

табачные изделия (+62,5%)

алкогольные напитки (+33,1%);

водоснабжение (+12,9%);

электроэнергию (+177,6%)

бытовую технику (+30,1%);

лекарства и медицинские товары (+45,4%).

Инфографика по подорожанию в Украине Фото: Новини.Live

Среди основных причин — неурожай и атаки ВС РФ по объектам энергосистемы. По оценкам экономистов, подорожание продлится как минимум до конца зимы. Точные прогнозы зависят от ситуации с безопасностью и международной поддержки.

Как изменилась цена на продукты за неделю

В EastFruit 9 декабря опубликовали аналитику по изменению цен на овощи и фрукты. Среди овощей в Украине подорожали белокочанная капуста, морковь и столовая свекла. Несколько подешевели лук и картофель, а также огурец. Цены на помидоры, сладкий перец и цветная капуста тоже показали положительную динамику. Однако кабачок и чеснок стали дороже.

Среди фруктов подешевели груши, яблоки, мандарины, хурма и киви. Цены на гранаты и лимоны несколько подскочили, а диапазон цен на апельсины расширился благодаря увеличению ассортимента.

Инфографика относительно подорожания овощей и фруктов Фото: EastFruit

Напомним, в СМИ подсчитали, насколько дороже в этом году обойдется украинцам новогодний салат "Оливье".

В "Нафтогазе" ответили, вырастут ли цены на газ в 2025 году. Также известно, до какой даты не будет дорожать электроэнергия.