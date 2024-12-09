Майже втричі дорожча електрика та "золоті" продукти: як зросли ціни в Україні (інфографіка)

За останній тиждень подорожчали часник, морква і буряк, а ціна на груші й мандарини знизилась. Експерти прогнозують, що продукти дорожчатимуть як мінімум до кінця зими.

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За час повномасштабної війни ціни в Україні в середньому зросли на 44,2%. Детальною статистикою 9 грудня поділились у Новини.LIVE.

Найбільше ціна зросла на:

харчові продукти (+50,8%);

тютюнові вироби (+62,5%)

алкогольні напої (+33,1%);

водопостачання (+12,9%);

електроенергію (+177,6%)

побутову техніку (+30,1%);

ліки та медичні товари (+45,4%).

Інфографіка щодо подорожчання в Україні Фото: Новини.Live

Серед основних причин — неврожай та атаки ЗС РФ по об’єктах енергосистеми. За оцінками економістів, дорожчання триватиме щонайменше до кінця зими. Точні прогнози залежать від безпекової ситуації й міжнародної підтримки.

Як змінилась ціна на продукти за тиждень

В EastFruit 9 грудня опублікували аналітику щодо зміни цін на овочі й фрукти. З-поміж овочів в Україні подорожчали білокачанна капуста, морква та столові буряки. Дещо подешевшали цибуля й картопля, а також огірок. Ціни на помідори, солодкий перець і цвітна капуста теж показали позитивну динаміку. Однак кабачок і часник стали дорожчими.

Серед фруктів подешевшали груші, яблука, мандарини, хурма й ківі. Ціни на гранати й лимони дещо підскочили, а діапазон цін на апельсини розширився завдяки збільшенню асортименту.

Інфографіка щодо подорожчання овочів і фруктів Фото: EastFruit

Нагадаємо, у ЗМІ підрахували, наскільки дорожче цього року обійдеться українцям новорічний салат "Олів’є".

У "Нафтогазі" відповіли, чи зростуть ціни на газ у 2025 році. Також відомо, до якої дати не дорожчатиме електроенергія.