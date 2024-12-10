Сколько зарабатывают украинцы в 2024 году: названы самые высокооплачиваемые отрасли

Больше всего получают работники сферы информации и телекоммуникаций.

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Средняя зарплата украинцев за три квартала 2024 года составила 20 600 гривен, что на 22,2% больше по сравнению с 2023 годом. Однако уровень заработных плат варьируется в зависимости от отрасли. Об этом говорится в данных Госстата.

Больше всего получают работники сферы информации и телекоммуникаций – почти 51 000 гривен. Сюда входят профессии, связанные с ИТ, связью и медиа. На втором месте – авиационный транспорт с зарплатами почти 40 500 гривен. Это пилоты, авиадиспетчеры, техники обслуживания самолетов и т.д.

Сколько зарабатывают украинцы в 2024 году

В финансовом секторе средняя зарплата составляет 40 200 гривен. Обычно это сотрудники, такие как финансовые аналитики, работники банков и страховые агенты. В то же время, самые низкие доходы наблюдаются в сферах образования и культуры. Педагоги зарабатывают в среднем 14 000 гривен, включая учителей, воспитателей и преподавателей университетов. В области искусства, развлечений, а также в библиотеках и музеях зарплата составляет около 12 500 гривен. Среди этих работников – актеры, музыканты, библиотекари и экскурсоводы.

Низкие зарплаты в этих сферах усложняют привлечение новых кадров и создают дефицит квалифицированных специалистов. Наибольший рост зарплат в сфере информации и телекоммуникаций — на 38%. В почтовой и курьерской деятельности зарплаты выросли на 37,4% до 15 600 гривен. Отрасль авиационного транспорта увеличила на 36%, средняя зарплата здесь – 40 500 гривен.

Средняя зарплата в финансовом секторе составляет 40 200 гривен, и эту сумму получают специалисты, такие как финансовые аналитики, банковские сотрудники и страховые агенты. В то же время, наименьшие доходы фиксируются в областях образования и культуры. Педагоги, включая учителей, воспитателей и преподавателей вузов, зарабатывают в среднем 14 000 гривен. В сфере искусства, развлечений, а также в библиотеках и музеях зарплата составляет около 12 500 гривен. Среди этих работников — актеры, музыканты, библиотекари и экскурсоводы.

Наименьший рост имели врачи и педагоги — около +14%.

Также Фокус писал, что в октябре Виндзорский дворец открыл вакансию домработницы. Впрочем, зарплату обещали лишь 10,57 фунта в час, что на 87 пенсов меньше минимальной заработной платы.

Ранее в ПФУ рассказали, что в Украине пенсионный возраст зависит от накопленного страхового стажа. В результате выйти на заслуженный отдых можно в 60, 63 или 65 лет.