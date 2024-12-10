Скільки заробляють українці у 2024 році: названо найбільш високооплачувані галузі

Найбільше отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій.

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Середня зарплата українців за три квартали 2024 року становила 20 600 гривень, що на 22,2% більше порівняно з 2023 роком. Однак рівень заробітних плат варіюється залежно від галузі. Про це йдеться в даних Держстату.

Найбільше отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій — майже 51 000 гривень. Сюди входять професії, пов'язані з ІТ, зв'язком та медіа. На другому місці — авіаційний транспорт із зарплатами майже 40 500 гривень. Це пілоти, авіадиспетчери, техніки обслуговування літаків тощо.

Скільки заробляють українці у 2024 році

У фінансовому секторі середня зарплата становить 40 200 гривень. Зазвичай це співробітники, такі як фінансові аналітики, працівники банків і страхові агенти. Водночас, найнижчі доходи спостерігаються у сферах освіти та культури. Освітяни заробляють у середньому 14 000 гривень, включно з учителями, вихователями та викладачами університетів. У галузі мистецтва, розваг, а також у бібліотеках і музеях зарплата становить близько 12 500 гривень. Серед цих працівників — актори, музиканти, бібліотекарі та екскурсоводи.

Низькі зарплати в цих сферах ускладнюють залучення нових кадрів і створюють дефіцит кваліфікованих фахівців. Найбільше зростання зарплат у сфері інформації та телекомунікацій — на 38%. У поштовій та кур'єрській діяльності зарплати зросли на 37,4% до 15 600 гривень. Галузь авіаційного транспорту збільшила на 36%, середня зарплата тут — 40 500 гривень.

Середня зарплата у фінансовому секторі становить 40 200 гривень, і цю суму отримують фахівці, як-от фінансові аналітики, банківські співробітники та страхові агенти. Водночас найменші доходи фіксуються в галузях освіти та культури. Освітяни, включно з учителями, вихователями та викладачами вишів, заробляють у середньому 14 000 гривень. У сфері мистецтва, розваг, а також у бібліотеках і музеях зарплата становить близько 12 500 гривень. Серед цих працівників — актори, музиканти, бібліотекарі та екскурсоводи.

Найменше зростання мали лікарі та педагоги — близько +14%.

Також Фокус писав, що в жовтні Віндзорський палац відкрив вакансію домробітниці. Втім, зарплату обіцяли лише 10,57 фунта на годину, що на 87 пенсів менше мінімальної заробітної плати.

Раніше в ПФУ розповіли, що в Україні пенсійний вік залежить від накопиченого страхового стажу. У результаті вийти на заслужений відпочинок можна в 60, 63 або 65 років.