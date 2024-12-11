Некоторым украинцам назначают пенсию в 100% от зарплаты: кто в списке

Самую большую пенсию назначаю военнослужащим. Размер выплаты также зависит от группы и причины предоставления инвалидности.

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Размеры пенсий военнослужащих в Украине варьируются в зависимости от их категории. В отдельных случаях законодательство предусматривает выплату пенсии в размере 100% от суммы денежного довольствия. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно украинскому законодательству, все военные получают два вида пенсий:

по выслуге лет;

по инвалидности.

Семьям погибших или умерших военнослужащих назначаются пенсии по утрате кормильца в соответствии с законом № 2262-XII от 9 апреля 1992 года. Наибольшую пенсию, до 100% от заработной платы, получают военнослужащие, в зависимости от группы и причин инвалидности:

в случае получения инвалидности из-за ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при защите страны, исполнения обязанностей службы;

в случае, если лицо получило инвалидность вследствие заболевания, несчастного случая во время прохождения службы.

Установлением группы и причин инвалидности, а также временем ее наступления занимаются медико-социальные экспертные комиссии.

Так, в зависимости от группы инвалидности, размер пенсии будет следующим:

100% от суммы денежного довольствия по последней занимаемой должности — для лиц с инвалидностью в результате войны первой группы;

80% от денежного довольствия — для лиц с инвалидностью второй группы;

60% от денежного довольствия для лиц с инвалидностью третьей группы.

Военные, достигшие 45-летнего возраста к моменту увольнения со службы, могут получить пенсию по выслуге лет в размере до 70% от денежного довольствия. Для этого необходимо иметь стаж не менее 25 календарных лет, включая службу продолжительностью не менее 12 лет и 6 месяцев в ВСУ, МВД, Национальной полиции, Службе судебной охраны, пожарной охране, Государственной службе специальной связи и защиты информации, органах гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службе. Эти условия распространяются на тех, кто завершил службу начиная с 1 октября 2020 года.

Пенсия по случаю потери кормильца на одного человека назначается в размере до 70%, в зависимости от причины его смерти. Выплата предоставляется в следующих случаях: если кормилец скончался во время военной службы, в течение трех месяцев после увольнения или позже этого срока, но по причине болезни, связанной со службой. Семьям пенсионеров выплата положена, если кормилец умер в период получения пенсии или в течение пяти лет после ее прекращения. Также семьи военных, пропавших без вести во время боевых действий, приравниваются к семьям погибших на фронте, отмечают в ПФУ.

"Размеры пенсий в зависимости от их вида составляют: по выслуге лет — 50-70% денежного довольствия, в зависимости от продолжительности выслуги; по инвалидности — 40-100% денежного довольствия, в зависимости от группы и причины инвалидности; в случае потери кормильца — 30-70 % на одного человека, в зависимости от причины смерти", — говорится в сообщении.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.