Деяким українцям призначають пенсію у 100% від зарплати: хто в списку

Найбільшу пенсію призначаю військовослужбовцям. Розмір виплати також залежить від групи та причини надання інвалідності.

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Розміри пенсій військовослужбовців в Україні варіюються залежно від їхньої категорії. В окремих випадках законодавство передбачає виплату пенсії в розмірі 100% від суми грошового забезпечення. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ).

Згідно з українським законодавством, усі військові отримують два види пенсій:

за вислугою років;

за інвалідністю.

Сім'ям загиблих або померлих військовослужбовців призначаються пенсії по втраті годувальника відповідно до закону № 2262-XII від 9 квітня 1992 року. Найбільшу пенсію, до 100% від заробітної плати, отримують військовослужбовці, залежно від групи та причин інвалідності:

у разі отримання інвалідності через поранення, контузію, каліцтво, захворювання, отримані під час захисту країни, виконання обов'язків служби;

у разі, якщо особа отримала інвалідність унаслідок захворювання, нещасного випадку під час проходження служби.

Встановленням групи та причин інвалідності, а також часом її настання займаються медико-соціальні експертні комісії.

Так, залежно від групи інвалідності, розмір пенсії буде таким:

100% від суми грошового забезпечення за останньою займаною посадою — для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи;

80% від грошового забезпечення — для осіб з інвалідністю другої групи;

60% від грошового забезпечення для осіб з інвалідністю третьої групи.

Військові, які досягли 45-річного віку до моменту звільнення зі служби, можуть отримати пенсію за вислугою років у розмірі до 70% від грошового забезпечення. Для цього необхідно мати стаж щонайменше 25 календарних років, включно зі службою тривалістю щонайменше 12 років і 6 місяців у ЗСУ, МВС, Національній поліції, Службі судової охорони, пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, органах цивільного захисту, податковій міліції або Державній кримінально-виконавчій службі. Ці умови поширюються на тих, хто завершив службу починаючи з 1 жовтня 2020 року.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника на одну особу призначається в розмірі до 70%, залежно від причини його смерті. Виплату надають у таких випадках: якщо годувальник помер під час військової служби, протягом трьох місяців після звільнення або пізніше цього терміну, але через хворобу, пов'язану зі службою. Сім'ям пенсіонерів виплата належить, якщо годувальник помер у період отримання пенсії або протягом п'яти років після її припинення. Також сім'ї військових, які зникли безвісти під час бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті, зазначають у ПФУ.

"Розміри пенсій залежно від їхнього виду становлять: за вислугою років — 50-70 % грошового забезпечення, залежно від тривалості вислуги; за інвалідністю — 40-100 % грошового забезпечення, залежно від групи та причини інвалідності; у разі втрати годувальника — 30-70 % на одну особу, залежно від причини смерті", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.