18-летним украинцам будут выплачивать по 908 гривен: когда заработает программа

Молодежь может получить деньги на книги, однако есть условие — они должны быть напечатаны на украинском языке. Программа призвана продвигать чтение.

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В Украине готовятся запустить программу, по которой украинцы, которым исполнилось 18 лет после 1 января 2024 года, смогут получить 908 гривен на книги. Также впоследствии сертификат будет доступен одному из родителей детей, рожденных с 1 января следующего года после прекращения или отмены военного положения. Ожидалось, что "єКнига" заработает в сентябре, но этого не произошло. Первый заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко на круглом столе объявила дату запуска, как передали 12 декабря в Interfax.

Совершеннолетние украинцы смогут получить 908 гривен на книги через приложение "Дія". Такая возможность появится уже с 16 декабря.

"Книжные магазины уже на низком старте и готовы с этим работать", — заверила чиновница.

Она пояснила, что 18-летние — одна из целевых и приоритетных аудиторий, если говорить о продвижении чтения.

"Но начинать нужно раньше. Я уверена, что привычка читать с родителями, читать в школе формируется не в 18 лет. Если в 18 лет мы даем этот подарок молодому человеку, чтобы он смог купить в любом формате книгу, то начинать нужно раньше", — отметила Григоренко.

Напомним, в Минцифры передавали, что деньги по программе "єКнига" нужно будет потратить в течение трех месяцев с момента, когда они были зачислены. Можно будет приобрести, бумажные, электронные или аудиокниги, но напечатанные только на украинском языке. Участникам программы нужно будет авторизоваться в "Дії" и открыть специальный счет.

Президент Владимир Зеленский посоветовал молодежи три книги об эффективности, мотивации и истории. По данным Украинского института книги, на программу выделили 370 млн гривен.