Украинцы получат от государства более 900 гривен на покупку книг: когда и куда поступят средства

Уже в декабре в "Дії" появятся средства на покупку книг. 908 гривен получат украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет.

Украинское Правительство приняло постановление о запуске инициативы "еКнига" в электронном сервисе государственных услуг "Дія". Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Чиновник отметил, что украинцы, которым в 2024-м исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривен на покупку книг на украинском языке.

Именно 908 гривен в виде помощи от государства предусматривает Закон Украины о стимулировании развития книгоиздания и книгораспространения, который президент Владимир Зеленский подписал 17 мая.

О запуске этой услуги министр пообещал дополнительно сообщить в соцсетях и, пользуясь случаем, посоветовал будущим покупателям-читателям три книги об эффективности, мотивации и истории.

Среди них "Без усилий. Достигайте важного легче" Грега Маккеона, "Научиться учиться. Как запустить свой мозг на полную" Барбары Окли и "Преодолеть прошлое: глобальная история Украины" Ярослава Грицака, которые, если покупать все вместе в бумажных версиях, выходят за пределы бюджета.

В июне директор Украинского института книги Александра Коваль сообщала, что на эту программу в бюджете выделили 370 млн грн. За эти средства украинские издатели издадут дополнительно 1,5-2 млн экземпляров.

Напомним, еще в конце ноября Александра Коваль считала, что инициатива "еКнига" вряд ли заработает в 2024 году.

Фокус писал, что волонтеры на Волыни призвали местных передавать российские книги на макулатуру для переработки на туалетную бумагу.