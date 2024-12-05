Українці отримають від держави понад 900 гривень на купівлю книг: коли й куди надійдуть кошти

Вже в грудні в "Дії" з'являться кошти на купівлю книг. 908 гривень отримають українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років.

Український Уряд ухвалив постанову про запуск ініціативи "єКнига" в електронному сервісі державних послуг "Дія". Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Посадовець зазначив, що українці, яким у 2024-му виповнилося 18 років, зможуть отримати 908 гривень на купівлю книжок українською мовою.

Саме 908 гривень у вигляді допомоги від держави передбачає Закон України про стимулювання розвитку книговидання та книгорозповсюдження, який президент Володимир Зеленський підписав 17 травня.

Про запуск цією послуги міністр пообіцяв додатково повідомити в соцмережах й, користуючись нагодою, порадив майбутнім покупцям-читачам три книги про ефективність, мотивацію та історію.

Серед них "Без зусиль. Досягайте важливого легше" Ґреґа Маккеона, "Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на повну" Барбари Оклі та "Подолати минуле: глобальна історія України" Ярослава Грицака, які, якщо купувати усі разом у паперових версіях, виходять за межі бюджету.

У червні директорка Українського інституту книги Олександра Коваль повідомляла, що на цю програму в бюджеті виділили 370 млн грн. За ці кошти українські видавці видадуть додатково 1,5-2 млн примірників.

Нагадаємо, ще наприкінці листопада Олександра Коваль вважала, що ініціатива "єКнига" навряд чи запрацює у 2024 році.

Фокус писав, що волонтери на Волині закликали місцевих передавати російські книги на макулатуру для переробки на туалетний папір.