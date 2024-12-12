18-річним українцям виплачуватимуть по 908 гривень: коли запрацює програма

Молодь може отримати гроші на книжки, однак є умова — вони мають бути надруковані українською мовою. Програма покликана просувати читання.

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В Україні готуються запустити програму, за якою українці, яким виповнилося 18 років після 1 січня 2024 року, зможуть отримати 908 гривень на книжки. Також згодом сертифікат буде доступний одному з батьків дітей, народжених з 1 січня наступного року після припинення або скасування воєнного стану. Очікувалось, що "єКнига" запрацює у вересні, але цього не сталося. Перша заступниця міністра культури й стратегічних комунікацій України Галина Григоренко на круглому столі оголосила дату запуску, як передали 12 грудня в Interfax.

Повнолітні українці зможуть отримати 908 гривень на книжки через застосунок "Дія". Така можливість з’явиться вже з 16 грудня.

"Книжкові магазини вже на низькому старті та готові з цим працювати", — запевнила чиновниця.

Вона пояснила, що 18-річні — одна з цільових і пріоритетних аудиторій, якщо говорити про просування читання.

"Але починати потрібно раніше. Я впевнена, що звичка читати з батьками, читати в школі формується не в 18 років. Якщо у 18 років ми даємо цей подарунок молодій людині, щоб вона змогла купити в будь-якому форматі книжку, то починати потрібно раніше", — зауважила Григоренко.

Нагадаємо, у Мінцифри передавали, що гроші за програмою "єКнига" потрібно буде витратити впродовж трьох місяців з моменту, коли вони були зараховані. Можна буде придбати, паперові, електронні або аудіокнижки, але надруковані лише українською мовою. Учасникам програми потрібно буде авторизуватись у "Дії" та відкрити спеціальний рахунок.

Президент Володимир Зеленський порадив молоді три книги про ефективність, мотивацію та історію. За даними Українського інституту книги, на програму виділили 370 млн гривень.