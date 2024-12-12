Отключения в Украине: когда не будет света в пятницу (графики)

13 декабря начнут выключать свет с шести утра. Энергетики будут применять одну и две очереди отключений в течение дня.

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В пятницу в Украине будут применять отключение электроэнергии с шести утра. Деталями 12 декабря поделилась пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отключения электроэнергии 13 декабря

Завтра энергетики будут применять:

с 06:00 до 08:00 — одну очередь отключений;

с 08:00 до 19:00 — две очереди отключений;

с 19:00 до 21:00 — одну очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса ограничения будут применены с 06:00 до 22:00.

"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — заверили в компании.

Украинцев призвали отслеживать ситуацию, ведь время и объем ограничений могут измениться. Также потребителей попросили не включать несколько мощных приборов одновременно, когда дают свет.

Отключения электроэнергии: графики

Узнать, когда планово будут выключать свет по конкретному адресу, можно в зависимости от области:

графики для Киева;

графики для Киевской области;

графики для Одесской области;

графики для Днепропетровской области;

графики для Винницкой области;

графики для Донецкой области;

графики для Житомирской области;

графики для Запорожской области;

графики для Сумской области;

графики для Полтавской области;

графики для Харьковской области;

графики для Черниговской области;

графики для Львовской области;

графики для Закарпатской области;

графики для Тернопольской области;

графики для Хмельницкой области;

графики для Ровенской области;

графики для Волынской области;

графики для Ивано-Франковской области;

графики для Черновицкой области;

графики для Черкасской области;

графики для Кировоградской области;

графики для Николаевской области.

Напомним, заместитель министра энергетики Роман Андарак рассказал, когда в Украине отменят графики отключений.

В ДТЭК объяснили, почему не отключают электроэнергию в западных регионах. Энергетики объяснили разные графики в областях двумя причинами.