Отключения в Украине: когда не будет света в пятницу (графики)
13 декабря начнут выключать свет с шести утра. Энергетики будут применять одну и две очереди отключений в течение дня.
В пятницу в Украине будут применять отключение электроэнергии с шести утра. Деталями 12 декабря поделилась пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Отключения электроэнергии 13 декабря
Завтра энергетики будут применять:
- с 06:00 до 08:00 — одну очередь отключений;
- с 08:00 до 19:00 — две очереди отключений;
- с 19:00 до 21:00 — одну очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса ограничения будут применены с 06:00 до 22:00.
"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — заверили в компании.
Украинцев призвали отслеживать ситуацию, ведь время и объем ограничений могут измениться. Также потребителей попросили не включать несколько мощных приборов одновременно, когда дают свет.
Отключения электроэнергии: графики
Узнать, когда планово будут выключать свет по конкретному адресу, можно в зависимости от области:
- графики для Киева;
- графики для Киевской области;
- графики для Одесской области;
- графики для Днепропетровской области;
- графики для Винницкой области;
- графики для Донецкой области;
- графики для Житомирской области;
- графики для Запорожской области;
- графики для Сумской области;
- графики для Полтавской области;
- графики для Харьковской области;
- графики для Черниговской области;
- графики для Львовской области;
- графики для Закарпатской области;
- графики для Тернопольской области;
- графики для Хмельницкой области;
- графики для Ровенской области;
- графики для Волынской области;
- графики для Ивано-Франковской области;
- графики для Черновицкой области;
- графики для Черкасской области;
- графики для Кировоградской области;
- графики для Николаевской области.
Напомним, заместитель министра энергетики Роман Андарак рассказал, когда в Украине отменят графики отключений.
В ДТЭК объяснили, почему не отключают электроэнергию в западных регионах. Энергетики объяснили разные графики в областях двумя причинами.