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Отключения в Украине: когда не будет света в пятницу (графики)

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Фото: Regnum | Иллюстративное фото

13 декабря начнут выключать свет с шести утра. Энергетики будут применять одну и две очереди отключений в течение дня.

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В пятницу в Украине будут применять отключение электроэнергии с шести утра. Деталями 12 декабря поделилась пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отключения электроэнергии 13 декабря

Завтра энергетики будут применять:

  • с 06:00 до 08:00 — одну очередь отключений;
  • с 08:00 до 19:00 — две очереди отключений;
  • с 19:00 до 21:00 — одну очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса ограничения будут применены с 06:00 до 22:00.

"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — заверили в компании.

Украинцев призвали отслеживать ситуацию, ведь время и объем ограничений могут измениться. Также потребителей попросили не включать несколько мощных приборов одновременно, когда дают свет.

Отключения электроэнергии: графики

Узнать, когда планово будут выключать свет по конкретному адресу, можно в зависимости от области:

Напомним, заместитель министра энергетики Роман Андарак рассказал, когда в Украине отменят графики отключений.

В ДТЭК объяснили, почему не отключают электроэнергию в западных регионах. Энергетики объяснили разные графики в областях двумя причинами.