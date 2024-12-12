Відключення в Україні: коли не буде світла у п'ятницю (графіки)

13 грудня почнуть вимикати світло з шостої ранку. Енергетики застосовуватимуть одну й дві черги відключень впродовж дня.

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У п’ятницю в Україні застосовуватимуть відключення електроенергії з шостої ранку. Деталями 12 грудня поділилась пресслужба НЕК "Укренерго".

Відключення електроенергії 13 грудня

Завтра енергетики застосовуватимуть:

з 06:00 до 08:00 — одну чергу відключень;

з 08:00 до 19:00 — дві черги відключень;

з 19:00 до 21:00 — одну черга відключень.

Для промисловості й бізнесу обмеження будуть застосовані з 06:00 до 22:00.

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — запевнили в компанії.

Українців закликали відстежувати ситуацію, адже час і обсяг обмежень можуть змінитись. Також споживачів попросили не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли дають світло.

Відключення електроенергії: графіки

Дізнатись, коли планово вимикатимуть світло за конкретною адресою, можна залежно від області:

графіки для Києва;

графіки для Київської області;

графіки для Одеської області;

графіки для Дніпропетровської області;

графіки для Вінницької області;

графіки для Донецької області;

графіки для Житомирської області;

графіки для Запорізької області;

графіки для Сумської області;

графіки для Полтавської області;

графіки для Харківської області;

графіки для Чернігівської області;

графіки для Львівської області;

графіки для Закарпатської області;

графіки для Тернопільської області;

графіки для Хмельницької області;

графіки для Рівненської області;

графіки для Волинської області;

графіки для Івано-Франківської області;

графіки для Чернівецької області;

графіки для Черкаської області;

графіки для Кіровоградської області;

графіки для Миколаївської області.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Роман Андарак розповів, коли в Україні скасують графіки відключень.

У ДТЕК пояснили, чому не вимикають електроенергію у західних регіонах. Енергетики пояснили різні графіки в областях двома причинами.