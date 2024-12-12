Відключення в Україні: коли не буде світла у п'ятницю (графіки)
13 грудня почнуть вимикати світло з шостої ранку. Енергетики застосовуватимуть одну й дві черги відключень впродовж дня.
У п’ятницю в Україні застосовуватимуть відключення електроенергії з шостої ранку. Деталями 12 грудня поділилась пресслужба НЕК "Укренерго".
Відключення електроенергії 13 грудня
Завтра енергетики застосовуватимуть:
- з 06:00 до 08:00 — одну чергу відключень;
- з 08:00 до 19:00 — дві черги відключень;
- з 19:00 до 21:00 — одну черга відключень.
Для промисловості й бізнесу обмеження будуть застосовані з 06:00 до 22:00.
"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — запевнили в компанії.
Українців закликали відстежувати ситуацію, адже час і обсяг обмежень можуть змінитись. Також споживачів попросили не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли дають світло.
Відключення електроенергії: графіки
Дізнатись, коли планово вимикатимуть світло за конкретною адресою, можна залежно від області:
- графіки для Києва;
- графіки для Київської області;
- графіки для Одеської області;
- графіки для Дніпропетровської області;
- графіки для Вінницької області;
- графіки для Донецької області;
- графіки для Житомирської області;
- графіки для Запорізької області;
- графіки для Сумської області;
- графіки для Полтавської області;
- графіки для Харківської області;
- графіки для Чернігівської області;
- графіки для Львівської області;
- графіки для Закарпатської області;
- графіки для Тернопільської області;
- графіки для Хмельницької області;
- графіки для Рівненської області;
- графіки для Волинської області;
- графіки для Івано-Франківської області;
- графіки для Чернівецької області;
- графіки для Черкаської області;
- графіки для Кіровоградської області;
- графіки для Миколаївської області.
Нагадаємо, заступник міністра енергетики Роман Андарак розповів, коли в Україні скасують графіки відключень.
У ДТЕК пояснили, чому не вимикають електроенергію у західних регіонах. Енергетики пояснили різні графіки в областях двома причинами.