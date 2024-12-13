Некоторые украинцы могут получать двойной стаж: кому это доступно

Двойной страховой стаж позволяет работникам некоторых профессий выходить на пенсию раньше или иметь право на дополнительные льготы.

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Граждане Украины, выполняющие определенные виды профессиональной деятельности, могут засчитывать страховой стаж в удвоенном размере. Это относится к трудовой деятельности, связанной с высокими рисками, опасностями или экстремальными условиями. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Двойной страховой стаж дает возможность работникам некоторых профессий выходить на пенсию раньше или получать дополнительные льготы. Для тех, кто имеет право на этот стаж, каждый год работы засчитывается как два.

Это касается следующих видов деятельности:

в особо вредных условиях, связанных с воздействием высокого уровня шума, вибрации, токсических веществ, радиации;

работа под землей: в шахтах, на рудниках, метро, на строительстве или обслуживании подземных коммуникаций;

в экстремальных условиях климата: работа на Крайнем Севере, высокогорье, районах с плохим климатом;

некоторые виды военной службы: в условиях боевых действий, АТО или других особо опасных задач;

работа в медучреждениях в тяжелых условиях с высоким уровнем риска (в инфекционных больницах, психиатрических учреждениях);

работа на транспорте водной отрасли: специфические условия, длительные рейсы;

работа в зонах чрезвычайных ситуаций: задействованы в ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий.

Для подтверждения соответствующего права следует обратиться в Пенсионный фонд, предоставив необходимые документы, подтверждающие это право:

трудовая книжка с соответствующими записями;

справки от компаний и предприятий;

выписки из нормативных актов в случае изменения условий работы.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.