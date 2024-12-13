Деякі українці можуть отримувати подвійний стаж: кому це доступно

Подвійний страховий стаж дозволяє працівникам деяких професій виходити на пенсію раніше або мати право на додаткові пільги.

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Громадяни України, які виконують певні види професійної діяльності, можуть зараховувати страховий стаж у подвоєному розмірі. Це стосується трудової діяльності, пов'язаної з високими ризиками, небезпеками або екстремальними умовами. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Подвійний страховий стаж дає можливість працівникам деяких професій виходити на пенсію раніше або отримувати додаткові пільги. Для тих, хто має право на цей стаж, кожен рік роботи зараховується як два.

Це стосується таких видів діяльності:

в особливо шкідливих умовах, пов'язаних із впливом високого рівня шуму, вібрації, токсичних речовин, радіації;

робота під землею: у шахтах, на рудниках, метро, на будівництві або обслуговуванні підземних комунікацій;

в екстремальних умовах клімату: робота на Крайній Півночі, високогір'ї, районах із поганим кліматом;

деякі види військової служби: в умовах бойових дій, АТО або інших особливо небезпечних завдань;

робота в медустановах у важких умовах із високим рівнем ризику (в інфекційних лікарнях, психіатричних установах);

робота на транспорті водної галузі: специфічні умови, тривалі рейси;

робота в зонах надзвичайних ситуацій: задіяні в ліквідації наслідків аварій і катастроф, стихійних лих.

Для підтвердження відповідного права слід звернутися до Пенсійного фонду, надавши необхідні документи, що підтверджують це право:

трудова книжка з відповідними записами;

довідки від компаній і підприємств;

виписки з нормативних актів у разі зміни умов роботи.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначали, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.