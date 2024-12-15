"Тысяча Зеленского": в какой срок нужно успеть потратить деньги

Выплаченные средства не стоит откладывать — лучше всего потратить их сразу после получения.

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В рамках программы "Зимняя поддержка" украинцы могут получить 1000 гривен на оплату продуктов, медикаментов и коммунальных услуг. Программа "Зимняя е-Поддержка" продолжает свою реализацию, предоставляя гражданам Украины денежную помощь в размере 1000 гривен. Для получателей выплат через Укрпочту существуют ограничения: средства необходимо потратить до 28 февраля 2025 года. Об этом заявила заместитель министра экономики Надежда Бигун в эфире телемарафона.

Для людей, которые получают выплаты через Укрпочту, средства нужно использовать до конца зимы — до 28 февраля 2025 года. Тем, кто получает деньги на банковские карты, доступ к средствам будет сохранен до конца 2025 года.

Заместитель министра призвала граждан, получающих выплаты через "Укрпочту", не откладывать их использование и тратить средства сразу после получения. С 4 декабря программа предусматривает финансовую помощь для следующих категорий:

пенсионеры от 60 лет;

люди с инвалидностью 1 и 2 групп.

"Укрпочта" автоматически доставит выплаты более чем 2 миллионам украинцев, которые получают социальные пособия через ее отделения.

Деньги, полученные через "Укрпочту", нельзя снимать наличными. Они должны быть использованы для следующих целей:

оплата коммунальных услуг;

покупка продуктов, лекарств, бытовой химии;

пополнение мобильного счета;

подписка украинских изданий;

благотворительность.

Согласно правилам, в отделениях Укрпочты доступен перечень товаров и услуг, которые можно оплатить полученными средствами.

Напомним, что граждане, которые получают субсидии или пенсии через "Укрпошту", смогут получить "тысячу Зеленского". Однако им не будут выданы наличные в рамках программы. Это условная тысяча гривен, которую начислено 2 миллионам украинцев, и они ее должны потратить на тот перечень услуг, который определен правительством.

Ранее сообщалось, что по поручению главы государства Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Національний кешбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію".