"Тисяча Зеленського": у який термін потрібно встигнути витратити гроші

Виплачені кошти не варто відкладати — найкраще витратити їх одразу після отримання.

Related video

У рамках програми "Зимова підтримка" українці можуть отримати 1000 гривень на оплату продуктів, медикаментів та комунальних послуг. Програма "Зимова е-Підтримка" продовжує свою реалізацію, надаючи громадянам України грошову допомогу в розмірі 1000 гривень. Для одержувачів виплат через Укрпошту існують обмеження: кошти необхідно витратити до 28 лютого 2025 року. Про це заявила заступниця міністра економіки Надія Бігун в ефірі телемарафону.

Для людей, які отримують виплати через Укрпошту, кошти потрібно використати до кінця зими — до 28 лютого 2025 року. Тим, хто отримує гроші на банківські картки, доступ до коштів буде збережено до кінця 2025 року.

Заступниця міністра закликала громадян, які отримують виплати через "Укрпошту", не відкладати їхнє використання та витрачати кошти одразу після отримання. З 4 грудня програма передбачає фінансову допомогу для таких категорій:

пенсіонери від 60 років;

люди з інвалідністю 1 і 2 груп.

"Укрпошта" автоматично доставить виплати більш ніж 2 мільйонам українців, які отримують соціальну допомогу через її відділення.

Гроші, отримані через "Укрпошту", не можна знімати готівкою. Вони мають бути використані для таких цілей:

оплата комунальних послуг;

купівля продуктів, ліків, побутової хімії;

поповнення мобільного рахунку;

передплата українських видань;

благодійність.

Згідно з правилами, у відділеннях Укрпошти доступний перелік товарів і послуг, які можна оплатити отриманими коштами.

Нагадаємо, що громадяни, які отримують субсидії або пенсії через "Укрпошту", зможуть отримати "тисячу Зеленського". Однак їм не буде видано готівку в межах програми. Це умовна тисяча гривень, яку нараховано 2 мільйонам українців, і вони її мають витратити на той перелік послуг, який визначено урядом.

Раніше повідомлялося, що за дорученням глави держави Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити в 12 банках і активувати через "Дію".