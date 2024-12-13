"Тысяча Зеленского": можно ли обналичить полученные деньги

Цель этих выплат заключалась в том, чтобы поддержать украинских производителей и позволить потратить деньги на определенные товары или услуги.

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К 10 декабря украинцы подали свыше 6 миллионов заявок на получение государственной финансовой помощи в размере 1000 гривен в рамках программы "Зимова єПідтримка" через приложение "Дія". Для тех, кто не пользуется этим мобильным приложением, правительство предоставило возможность оформить выплаты через банки. Об этом говорится в материале издания "Факты ICTV".

С 10 декабря к программе присоединились банковские партнеры. Такое сотрудничество направлено на поддержку старшего поколения, которое не владеет цифровыми навыками, а также опекунов несовершеннолетних детей.

Для получения выплаты следует обратиться в банк и оформить соответствующее заявление. Финансовая организация откроет специальный счет, на который будут зачислены средства. Однако наличные получить в банке не удастся — деньги поступят исключительно на указанный счет. Использовать сумму можно в магазинах, участвующих в программе "Национальный кэшбэк". Важно отметить, что эти средства нельзя будет потратить на акцизные товары, такие как алкоголь и сигареты.

Эти средства также можно направить на поддержку ВСУ в виде доната или использовать для покупки книг.

Как обналичить 1000 "Зеленского"

Первоначально эти выплаты предназначались для поддержки украинских производителей и использования средств на определенные товары или услуги. Поэтому обналичить эти деньги невозможно.

Пользователи сервиса EasyPay нашли способ обналичить средства, полученные по программе "Зимова єПідтримка". В результате компания была вынуждена временно приостановить функцию возврата средств. Как отметил генеральный директор EasyPay Алексей Авраменко, подобную схему чаще всего использовали клиенты двух крупнейших мобильных операторов.

"К сожалению, мы были вынуждены отключить функцию "возврат денег" для абонентов Vodafone и life. Поскольку есть "особо умные" украинцы, которые решили таким образом осквернить идею 1000 грн Зимової єПідтримки. Сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи", – написал Авраменко.

Как расплачиваться 1000 "Зеленского" на Укрпочте

Средства, полученные в рамках программы Зимова єПідтримка через отделения Укрпочты, могут быть использованы исключительно для оплаты услуг, предоставляемых почтовым оператором.

К таким услугам относятся покупка товаров украинского производства, продаваемых в почтовых отделениях, заказ лекарств, оплата коммунальных услуг и мобильной связи. Также предусмотрена возможность направить полученные средства на благотворительность.

Напомним, что граждане, которые получают субсидии или пенсии через "Укрпошту", смогут получить "тысячу Зеленского". Однако им не будут выданы наличные в рамках программы. Это условная тысяча гривен, которую начислено 2 миллионам украинцев, и они ее должны потратить на тот перечень услуг, который определен правительством.

Ранее сообщалось, что по поручению главы государства Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Національний кешбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію".