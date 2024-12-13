"Тисяча Зеленського": чи можна перевести в готівку отримані гроші

Мета цих виплат полягала в тому, щоб підтримати українських виробників і дозволити витратити гроші на певні товари або послуги.

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До 10 грудня українці подали понад 6 мільйонів заявок на отримання державної фінансової допомоги в розмірі 1000 гривень у рамках програми "Зимова єПідтримка" через застосунок "Дія". Для тих, хто не користується цим мобільним додатком, уряд надав можливість оформити виплати через банки. Про це йдеться в матеріалі видання "Факти ICTV".

З 10 грудня до програми долучилися банківські партнери. Така співпраця спрямована на підтримку старшого покоління, яке не володіє цифровими навичками, а також опікунів неповнолітніх дітей.

Для отримання виплати слід звернутися до банку та оформити відповідну заяву. Фінансова організація відкриє спеціальний рахунок, на який буде зараховано кошти. Однак готівку отримати в банку не вдасться — гроші надійдуть виключно на вказаний рахунок. Використовувати суму можна в магазинах, що беруть участь у програмі "Національний кешбек". Важливо зазначити, що ці кошти не можна буде витратити на акцизні товари, як-от алкоголь і сигарети.

Ці кошти також можна спрямувати на підтримку ЗСУ у вигляді донату або використати для купівлі книжок.

Як перевести в готівку 1000 "Зеленського"

Першочергово ці виплати призначалися для підтримки українських виробників і використання коштів на певні товари або послуги. Тому перевести в готівку ці гроші неможливо.

Користувачі сервісу EasyPay знайшли спосіб перевести в готівку кошти, отримані за програмою "Зимова єПідтримка". У результаті компанія була змушена тимчасово призупинити функцію повернення коштів. Як зазначив генеральний директор EasyPay Олексій Авраменко, подібну схему найчастіше використовували клієнти двох найбільших мобільних операторів.

"На жаль, ми були змушені відключити функцію "повернення грошей" для абонентів Vodafone і life. Оскільки є "особливо розумні" українці, які вирішили в такий спосіб осквернити ідею 1000 грн Зимової єПідтримки. Сервіс не працюватиме для всіх через нецільове використання державної допомоги", — написав Авраменко.

Як розплачуватися 1000 "Зеленського" на Укрпошті

Кошти, отримані в рамках програми Зимова єПідтримка через відділення Укрпошти, можуть бути використані виключно для оплати послуг, які надає поштовий оператор.

До таких послуг належать купівля товарів українського виробництва, що продаються в поштових відділеннях, замовлення ліків, оплата комунальних послуг і мобільного зв'язку. Також передбачено можливість спрямувати отримані кошти на благодійність.

Нагадаємо, що громадяни, які отримують субсидії або пенсії через "Укрпошту", зможуть отримати "тисячу Зеленського". Однак їм не буде видано готівку в межах програми. Це умовна тисяча гривень, яку нараховано 2 мільйонам українців, і вони її мають витратити на той перелік послуг, який визначено урядом.

Раніше повідомлялося, що за дорученням глави держави Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити в 12 банках і активувати через "Дію".