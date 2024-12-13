Помощь многодетным семьям в Украине: что изменится в 2025 году

Звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, которые родили или усыновили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых или более детей.

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Статус многодетной семьи предоставляет право на государственную помощь, включая льготы на различные услуги, социальные выплаты и другие виды поддержки. Об этом говорится в законе "Об охране детства".

Семья признается многодетной, если в ней воспитываются трое и более несовершеннолетних детей. В общее количество детей также включаются:

усыновленные дети;

дети одного из родителей от предыдущих браков, которые проживают с новой семьей;

дети в возрасте до 23 лет, если они получают образование на дневной форме и проживают с родителями.

Многодетные семьи в Украине могут воспользоваться скидками на оплату коммунальных услуг.

На оплату жилья и отопления предоставляется скидка в размере 50% на площадь:

21 квадратный метр на каждого члена семьи;

10,5 квадратного метра на семью.

Также многодетным семьям положены льготы и на другие коммунальные услуги:

стоимость баллонного газа для плиты;

отопление твердым или жидким топливом (при отсутствии централизованного отопления).

Кроме того, члены многодетных семей имеют право на внеочередное обеспечение жильем. Эта льгота предоставляется:

семьям с пятью или более детьми;

семьям, где одновременно родилось трое или более детей.

Напомним, Фокус писал, что граждане Украины смогут получить "тысячу Зеленского" через услуги Укрпочты. Выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения.

Также напомним, что в Украине в 2024 году изменились размеры алиментов. Так, размер выплаты детям до шести лет отныне составляет 1 281 гривну, а детям от шести лет один из родителей должен платить 1 598 гривен.