Допомога багатодітним сім'ям в Україні: що зміниться у 2025 році

Звання "Мати-героїня" присвоюється жінкам, які народили або всиновили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох або більше дітей.

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Статус багатодітної сім'ї надає право на державну допомогу, включно з пільгами на різні послуги, соціальні виплати та інші види підтримки. Про це йдеться в законі "Про охорону дитинства".

Сім'я визнається багатодітною, якщо в ній виховуються троє і більше неповнолітніх дітей. До загальної кількості дітей також включаються:

усиновлені діти;

діти одного з батьків від попередніх шлюбів, які проживають із новою сім'єю;

діти віком до 23 років, якщо вони здобувають освіту за денною формою і проживають із батьками.

Багатодітні сім'ї в Україні можуть скористатися знижками на оплату комунальних послуг.

На оплату житла та опалення надається знижка в розмірі 50% на площу:

21 квадратний метр на кожного члена сім'ї;

10,5 квадратного метра на сім'ю.

Також багатодітним сім'ям покладено пільги і на інші комунальні послуги:

вартість балонного газу для плити;

опалення твердим або рідким паливом (за відсутності централізованого опалення).

Крім того, члени багатодітних сімей мають право на позачергове забезпечення житлом. Ця пільга надається:

сім'ям із п'ятьма або більше дітьми;

сім'ям, де одночасно народилося троє або більше дітей.

Нагадаємо, Фокус писав, що громадяни України зможуть отримати "тисячу Зеленського" через послуги Укрпошти. Виплати будуть здійснюватися через листонош, стаціонарні та пересувні відділення.

Також нагадаємо, що в Україні у 2024 році змінилися розміри аліментів. Так, розмір виплати дітям до шести років відтепер становить 1 281 гривню, а дітям від шести років один із батьків має платити 1 598 гривень.