В Україні зміниться механізм допомоги батькам для новонароджених дітей: що відомо

Грошова компенсація являє собою одноразову виплату, призначену для купівлі товарів для дітей на кожного новонародженого.

З 2020 по 2024 рік виплата набору "Пакунок малюка" надавалася в рамках пілотного проєкту як форма соціальної підтримки для новонароджених. Однак із 2025 року формат зміниться: допомога стане постійною. Про це повідомляє Федерація профспілок в Україні.

Тепер допомога надаватиметься у вигляді грошового переказу батькам новонародженого. Кошти зараховуватимуться на поточний рахунок, який необхідно відкрити в ПриватБанку зі встановленим спеціальним режимом використання. Однак такий рахунок можна відкрити і в будь-якому іншому банку, готовому брати участь у програмі монетизації "Пакунка малюка".

Зокрема документом передбачено, що Державна служба у справах дітей оприлюднюватиме перелік уповноважених банків, з якими уклала договір про взаємодію. Інформацію можна буде знайти на їхньому офіційному вебсайті.

"Пакунок малюка" — це спеціальний набір, який надається українським батькам новонароджених дітей. Така допомога спрямована на підтримку батьків у перші місяці життя дитини.

Подібна грошова компенсація є одноразовою виплатою на кожну живонароджену дитину для придбання дитячих товарів:

засоби догляду за дітьми та дитячі засоби гігієни;

дитячий одяг і взуття;

дитяче харчування;

іграшки;

текстиль для дітей.

Нагадаємо, Фокус писав, що громадяни України зможуть отримати "тисячу Зеленського" через послуги Укрпошти. Виплати будуть здійснюватися через листонош, стаціонарні та пересувні відділення.

Також нагадаємо, що в Україні у 2024 році змінилися розміри аліментів. Так, розмір виплати дітям до шести років відтепер становить 1 281 гривню, а дітям від шести років один із батьків має платити 1 598 гривень.