В Украине изменится механизм помощи родителям для новорожденных детей: что известно

Денежная компенсация представляет собой единовременную выплату, предназначенную для покупки товаров для детей на каждого новорожденного.

С 2020 по 2024 год выплата набора "Пакет малыша" предоставлялась в рамках пилотного проекта как форма социальной поддержки для новорожденных. Однако с 2025 года формат изменится: помощь станет постоянной. Об этом сообщает Федерация профсоюзов в Украине.

Теперь помощь будет предоставляться в виде денежного перевода родителям новорожденного. Средства будут зачисляться на текущий счет, который необходимо открыть в ПриватБанке с установленным специальным режимом использования. Однако такой счет можно открыть и в любом другом банке, готовом участвовать в программе монетизации "Пакета малыша".

В частности документом предусмотрено, что Государственная служба по делам детей будет обнародовать перечень уполномоченных банков, с которыми заключила договор о взаимодействии. Информацию можно будет найти на их официальном веб-сайте.

"Пакет малыша" – это специальный набор, который предоставляется украинским родителям новорожденных детей. Такая помощь направлена на поддержку родителей в первые месяцы жизни ребенка.

Подобная денежная компенсация является единовременной выплатой на каждого живорожденного ребенка для приобретения детских товаров:

средства ухода за детьми и детские средства гигиены;

детская одежда и обувь;

детское питание;

игрушки;

текстиль для детей.

Напомним, Фокус писал, что граждане Украины смогут получить "тысячу Зеленского" через услуги Укрпочты. Выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения.

Также напомним, что в Украине в 2024 году изменились размеры алиментов. Так, размер выплаты детям до шести лет отныне составляет 1 281 гривну, а детям от шести лет один из родителей должен платить 1 598 гривен.