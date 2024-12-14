Нелегальный рынок iPhone 16: журналист показал, как Украина теряет миллионы долларов

Украинский журналист Евгений Плинский на примере продаж новейшей модели смартфона iPhone показал, как государственный бюджет Украины теряет огромные суммы из-за "теневого" рынка.

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С момента старта продаж iPhone 16, которые начались 20 сентября, в Украину было официально ввезено 17 000 устройств. Однако украинские мобильные операторы зафиксировали активацию 101 000 смартфонов этой модели. Об этом сообщил украинский журналист Евгений Плинский.

"Чисто математически рассчитываем, что если из 101 000 iPhone16 только 17 000 официально импортированы, то 84 000 активированных устройств появились и были проданы в Украине нелегально", — написал журналист в своем Facebook.

Он добавил, что речь идет о новой модели, поэтому исключена возможность активации подержанных телефонов. По оценке Плинского, объем "теневого" рынка за три месяца составил около $100 млн только на одной модели смартфона.

Фото: Скриншот

"Потери бюджета считать не буду. Они космические. Поэтому имеем как факт очень-очень слабую и медленную детенизацию этого рынка", — резюмировал журналист.

Напомним, что iPhone 16 Pro испытали на прочность, роняли, били молотком и ножом. Новейшие флагманские смартфоны Apple оказались с тонкими рамками. Это выяснил блогер Сэм Коль.

Ранее сообщалось, что iPhone 16 Pro "разобрали на запчасти": у него внутри странный аккумулятор. Разборка смартфона показала, что некоторые детали сильно отличаются от предыдущих версий, например, устройство имеет более крупный блок камер.