Нелегальний ринок iPhone 16: журналіст показав, як Україна втрачає мільйони доларів

Український журналіст Євген Плінський на прикладі продажів новітньої моделі смартфона iPhone показав, як державний бюджет України втрачає величезні суми через "тіньовий" ринок.

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З моменту старту продажів iPhone 16, які розпочалися 20 вересня, в Україну було офіційно ввезено 17 000 пристроїв. Однак українські мобільні оператори зафіксували активацію 101 000 смартфонів цієї моделі. Про це повідомив український журналіст Євген Плінський.

"Суто математично розраховуємо, що якщо зі 101 000 iPhone16 тільки 17 000 офіційно імпортовані, то 84 000 активованих пристроїв з'явилися і були продані в Україні нелегально", — написав журналіст у своєму Facebook.

Він додав, що йдеться про нову модель, тому виключено можливість активації старих телефонів. За оцінкою Плінського, обсяг "тіньового" ринку за три місяці становив близько $100 млн тільки на одній моделі смартфона.

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"Втрати бюджету рахувати не буду. Вони космічні. Тому маємо як факт дуже-дуже слабку і повільну детінізацію цього ринку", — резюмував журналіст.

Нагадаємо, що iPhone 16 Pro випробували на міцність, кидали, били молотком і ножем. Новітні флагманські смартфони Apple виявилися з тонкими рамками. Це з'ясував блогер Сем Коль.

Раніше повідомлялося, що iPhone 16 Pro "розібрали на запчастини": у нього всередині дивний акумулятор. Розбирання смартфона показало, що деякі деталі сильно відрізняються від попередніх версій, наприклад, пристрій має більший блок камер.