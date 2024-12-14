Яхты, отели и фотосессии: нардеп рассказал, на что украинцы могут потратить "тысячу Зеленского"

Полученные деньги нельзя обналичить, а можно лишь потратить на ограниченный перечень товаров и услуг.

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Недавно украинцы получили 1000 грн на карты в рамках программы "Зимняя поддержка" от государства. При этом потратить деньги можно не на все, а лишь на строго ограниченный список покупок. Однако туда неожиданно вошли такие пункты, как яхты, рестораны и фотосессии. Об этом пишет нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк про "Зимнюю поддержку"

Так, по его словам, оказывается "зимнюю поддержку" можно официально потратить на:

аренду яхты;

5-ти звездочные отели Hyatt или Fairmont;

автомойку.

Также в перечне присутствуют рестораны и фотосессии.

"И все это зимняя поддержка и за средства налогоплательщиков", — добавил он.

Железняк назвал, куда можно потратить "тысячу Зеленского" Железняк назвал, куда можно потратить "тысячу Зеленского" Железняк назвал, куда можно потратить "тысячу Зеленского" Железняк назвал, куда можно потратить "тысячу Зеленского"

Так, ранее министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что украинцы могут потратить полученную помощь так:

оплатить коммуналку;

оплатить медицинские, ветеринарные и юридические услуги;

оплатить услуги мобильной связи, транспорт, развлечения;

купить некоторые товары, в частности, книги;

задонатить;

вложить в военные облигации и так далее.

Напомним, что граждане, которые получают субсидии или пенсии через "Укрпошту", смогут получить "тысячу Зеленского". Однако им не будут выданы наличные в рамках программы. Это условная тысяча гривен, которую начислено 2 миллионам украинцев, и они ее должны потратить на тот перечень услуг, который определен правительством.

Ранее сообщалось, что по поручению главы государства Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Національний кешбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію".