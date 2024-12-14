Яхты, отели и фотосессии: нардеп рассказал, на что украинцы могут потратить "тысячу Зеленского"
Полученные деньги нельзя обналичить, а можно лишь потратить на ограниченный перечень товаров и услуг.
Недавно украинцы получили 1000 грн на карты в рамках программы "Зимняя поддержка" от государства. При этом потратить деньги можно не на все, а лишь на строго ограниченный список покупок. Однако туда неожиданно вошли такие пункты, как яхты, рестораны и фотосессии. Об этом пишет нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Так, по его словам, оказывается "зимнюю поддержку" можно официально потратить на:
- аренду яхты;
- 5-ти звездочные отели Hyatt или Fairmont;
- автомойку.
Также в перечне присутствуют рестораны и фотосессии.
"И все это зимняя поддержка и за средства налогоплательщиков", — добавил он.
Так, ранее министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что украинцы могут потратить полученную помощь так:
- оплатить коммуналку;
- оплатить медицинские, ветеринарные и юридические услуги;
- оплатить услуги мобильной связи, транспорт, развлечения;
- купить некоторые товары, в частности, книги;
- задонатить;
- вложить в военные облигации и так далее.
Напомним, что граждане, которые получают субсидии или пенсии через "Укрпошту", смогут получить "тысячу Зеленского". Однако им не будут выданы наличные в рамках программы. Это условная тысяча гривен, которую начислено 2 миллионам украинцев, и они ее должны потратить на тот перечень услуг, который определен правительством.
Ранее сообщалось, что по поручению главы государства Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Національний кешбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію".