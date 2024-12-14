Яхти, готелі та фотосесії: нардеп розповів, на що українці можуть витратити "тисячу Зеленського"

Отримані гроші не можна перевести в готівку, а можна лише витратити на обмежений перелік товарів і послуг.

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Нещодавно українці отримали 1000 грн на картки в рамках програми "Зимова підтримка" від держави. При цьому витратити гроші можна не на все, а лише на строго обмежений список покупок. Однак туди несподівано увійшли такі пункти, як яхти, ресторани та фотосесії. Про це пише нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк про "Зимову підтримку"

Так, за його словами, виявляється "зимову підтримку" можна офіційно витратити на:

оренду яхти;

5-ти зіркові готелі Hyatt або Fairmont;

автомийку.

Також у переліку присутні ресторани та фотосесії.

"І все це зимова підтримка і за кошти платників податків", — додав він.

Железняк назвав, куди можна витратити "тисячу Зеленського" Железняк назвав, куди можна витратити "тисячу Зеленського" Железняк назвав, куди можна витратити "тисячу Зеленського" Железняк назвав, куди можна витратити "тисячу Зеленського"

Так, раніше міністр економіки Юлія Свириденко заявляла, що українці можуть витратити отриману допомогу так:

оплатити комуналку;

оплатити медичні, ветеринарні та юридичні послуги;

оплатити послуги мобільного зв'язку, транспорт, розваги;

купити деякі товари, зокрема, книжки;

задонатити;

вкласти у військові облігації тощо.

Нагадаємо, що громадяни, які отримують субсидії або пенсії через "Укрпошту", зможуть отримати "тисячу Зеленського". Однак їм не буде видано готівку в межах програми. Це умовна тисяча гривень, яку нараховано 2 мільйонам українців, і вони її мають витратити на той перелік послуг, який визначено урядом.

Раніше повідомлялося, що за дорученням глави держави Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити в 12 банках і активувати через "Дію".