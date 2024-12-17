Пенсионеры ВПЛ могут пройти физическую идентификацию по видеосвязи: как это сделать

Пенсионеры ВПЛ могут подать в ПФУ заявление для прохождения физической идентификации в Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom.

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Пенсионеры, которые оформили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и получают выплаты через АО "Ощадбанк", должны проходить физическую идентификацию каждые 6 месяцев. Это можно сделать дистанционно в режиме видеоконференцсвязи, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Для того, чтобы пройти физическую идентификацию по видеосвязи, пенсионеру ВПЛ необходимо:

подать заявление на идентификацию в режиме видеоконференцсвязи, заполнив электронный бланк на веб-портале Пенсионного фонда Украины или позвонив в контакт-центр по номерам: 0800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71;

дождаться ответа от ПФУ на адрес электронной почты или в личный кабинет на вебпортале с указанием даты и времени проведения видеоконференции;

пройти видеоидентификацию в выбранном удобном для пенсионера приложении: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom;

орган ПФУ выносит решение о прохождении или непрохождении пенсионером идентификации и сообщает об этом так же на адрес электронной почты или в личный кабинет на веб-портале.

Для подачи заявления на прохождение идентификации онлайн нужно заполнить форму на портале ПФУ Фото: ПФУ

В ПФУ отмечают, что физическую идентификацию можно пройти лично, обратившись с паспортом гражданина Украины в отделение "Ощадбанка" или в сервисный центр ПФУ. Пенсионеры за рубежом могут обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение, а также есть возможность пройти идентификацию на портале ПФУ с помощью сгенерированного в мобильном приложении Единого государственного вебпортала электронных услуг квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис.

Пресс-служба Пенсионного фонда Украины также сообщала, что некоторым пенсионерам необходимо срочно заменить пенсионное удостоверение. Это нужно делать в случае потери или повреждения документа или изменения вида пенсии.

16 декабря СМИ сообщали, что некоторым пенсионерам после Нового года будут доплачивать 2360 гривен. Выплаты согласно закону Украины "О Государственном бюджете на 2025 год" с 1 января получат более 600 пенсионеров Черкасской области.