Пенсіонери ВПО можуть пройти фізичну ідентифікацію по відеозв'язку: як це зробити

Пенсіонери ВПО можуть подати до ПФУ заяву для проходження фізичної ідентифікації у Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp чи Zoom.

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Пенсіонери, які оформили статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та отримують виплати через АТ "Ощадбанк", повинні проходити фізичну ідентифікацію кожні 6 місяців. Це можна зробити дистанційно в режимі відеоконференцзв'язку, повідомляє Пенсійний фонд України.

Для того, щоб пройти фізичну ідентифікацію по відеозв'язку, пенсіонеру ВПО необхідно:

подати заяву на ідентифікацію в режимі відеоконференцзв’язку, заповнивши електронний бланк на вебпорталі Пенсійного фонду України або зателефонувавши до контакт-центру за номерами: 0800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71;

дочекатися відповіді від ПФУ на адресу електронної пошти чи в особистий кабінет на вебпорталі із зазначенням дати та часу проведення відеоконференції;

пройти відеоідентифікацію в обраному зручному для пенсіонера застосунку: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp чи Zoom;

орган ПФУ виносить рішення про проходження чи непроходження пенсіонером ідентифікації і повідомляє про це так само на адресу електронної пошти або в особистий кабінет на вебпорталі.

Для подання заяви на проходження ідентифікації онлайн потрібно заповнити форму на порталі ПФУ Фото: ПФУ

У ПФУ зазначають, що фізичну ідентифікацію можна пройти особисто, звернувшись із паспортом громадянина України до відділення "Ощадбанку" чи до сервісного центру ПФУ. Пенсіонери за кордоном можуть звернутися до закордонної дипломатичної установи, а також є можливість пройти ідентифікацію на порталі ПФУ за допомогою згенерованого у мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис.

Пресслужба Пенсійного фонду України також повідомляла, що деяким пенсіонерам необхідно терміново замінити пенсійне посвідчення. Це потрібно робити у випадку втрати чи пошкодження документа або зміни виду пенсії.

16 грудня ЗМІ повідомляли, що деяким пенсіонерам після Нового року доплачуватимуть 2360 гривень. Виплати згідно з законом України "Про Державний бюджет на 2025 рік" з 1 січня отримають понад 600 пенсіонерів Черкаської області.