Во время полномасштабной войны украинский бизнес не остается в стороне, а направляет миллионы и даже миллиарды на поддержку гуманитарных инициатив, поддержку медицинской сферы и закупку важного оборудования для бригад ВСУ. Фокус рассказывает, какие важные благотворительные проекты воплощают социально ответственные компании сегодня.

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Месяц назад украинцы перешагнули новую трагическую для всех дату — 1000 дней полномасштабной войны. За это время были разрушены тысячи домов, миллионы людей стали вынужденными переселенцами и мигрантами, неоднократно враг разрушал электростанции и другие объекты гражданской инфраструктуры, и все украинцы переживают ежедневно трагические последствия российской агрессии. Между тем, на передовой нас защищают настоящие герои, которые ценой собственных жизней защищают страну от оккупантов. Фокус собрал в одном материале важные проекты поддержки наших защитников и гражданского населения, которые воплощают ежедневно украинские компании, приближая победу.

Помочь детям: как компании реализовывают сверхважные проекты по спасению детей в Украине

Война в Украине еще больше обострила проблемы в медицинской сфере, а дети по-прежнему нуждаются в лечении довольно сложных травм и диагнозов. Один из важных проектов, направленных на поддержку детей, уже шесть лет подряд реализует с партнерами компания "Киевстар".

"Дитяча надія" стартовал в 2018 году как совместная инициатива Киевстар и благотворительной платформы dobro.ua. Цель проекта — помочь детям с пороками сердца и онкологическими заболеваниями путем закупки необходимого оборудования в украинские больницы. В 2023 году забота распространилась и на детей с ожогами.

В рамках проекта "Дитяча надія" Киевстар постоянно передает больницам важное оборудование Фото: Київстар

"Основной задачей стало обеспечение больниц современным оборудованием для диагностики и лечения дома в Украине. В рамках инициативы Киевстар финансирует закупку высокотехнологичного оборудования, необходимого для лечения детей. За шесть лет существования проект получил поддержку тысяч абонентов Киевстар и партнеров, которые активно приобщаются к сбору средств. Среди ключевых партнеров — больницы Львова, Киева, Днепра и других регионов", — отметил Александр Комаров, СЕО компании Киевстар.

Основной задачей проекта "Дитяча надія" стало обеспечение больниц современным оборудованием для диагностики и лечения Фото: Київстар

Всего за время существования проекта "Дитяча надія" собрано более 50 млн грн на поддержку детских больниц и медицинских инициатив. Проект ориентирован на системную помощь через партнерство с фондом dobro.ua, который координирует сбор средств и определяет приоритетные потребности больниц. Это обеспечивает эффективное распределение ресурсов и прозрачность в использовании средств. За шесть лет инициатива "Дитяча надія" собрала более 50 млн. грн.

С 2023 году Киевстар выделил 28,3 миллионов гривен на закупку оборудования для лечения детей с ожогами в реабилитационном центре "Незламні". В рамках благотворительного проекта продолжается закупка довольно сложного и сверхважного для лечения оборудования. Например, в этом году был приобретен криохирургический аппарат для замораживания нервов, что позволяет эффективно обезболивать без медикаментов, а также система для лечения ожоговых травм с контролем влажности и температуры. Это оборудование уже работает и лечит маленьких украинцев.

В будущем Киевстар вместе с dobro.ua планирует продолжить поддержку медицинских учреждений, ориентируясь на долгосрочные проекты, которые спасают детские жизни и укрепляют украинскую медицинскую систему.

Поддержка громад и ВСУ: какие важные проекты развивает фармацевтический производитель "Кусум"

Группа фармацевтических компаний "Кусум" регулярно с самого начала войны помогает жителям прифронтовых территорий, а также больницам, которые там расположены. Например, компания была одной из первых, кто передавал необходимые медикаменты в больницы, как только был освобожден Херсон и другие города. "Мы продолжаем помогать стране в эти тяжелые времена. "Кусум" не прекращает оказывать помощь ВСУ, предоставляя необходимое оборудование, ремонтируя автомобили и передавая лекарства. Кроме помощи ВСУ, мы не забываем и о социальной сфере. Несмотря ни на что, мы продолжаем поддерживать детские футбольные команды, восстанавливать парки и скверы и делать многое другое. Общая сумма помощи ВСУ, а также в восстановление социальной сферы, с начала 2022 года уже составляет более 5 миллионов долларов", — рассказал Раджив Гупта, генеральный директор группы фармацевтических компаний "Кусум".

Гуманитарная помощь — важное направление благотворительности для Группы компаний "Кусум" Фото: Белсат

Компания была одной из первых, кто передавал необходимые медикаменты и больницы, как только был освобожден Херсон и другие города. Заботится компания и о местных громадах на родной Сумщине, где расположено предприятие "Кусум". "Также при создании "серой зоны" на Сумщине наша компания помогла с обеспечением необходимых лекарств жителям, которые там остались. И это лишь небольшая часть того, что делает компания помогая гражданскому населению", — говорят в "Кусум".

Отдельно важной инициативой "Кусум" во время полномасштабной войны стала помощь детям. В городе Сумы, вместе с местной организацией Красного Креста Украины, компанией регулярно проводятся мероприятия для школьников в рамках проектов "Безпечні канікули" и "Школа обізнаності". Оба направлены на обучение украинцев жизненно важным навыкам и популяризацию правил безопасности. "Рассказывать о потенциальной опасности детям — один из способов уберечь их. Поэтому мы организовываем обучение для школьников, на которых они получат полезные навыки, которые спасают жизни", — рассказали в "Кусум". Там объясняют: особое внимание на занятиях уделяли созданию интерактивных занятий, включавших моделирование чрезвычайных ситуаций и решение практических задач. Благодаря участию волонтеров Красного Креста и профессиональных инструкторов, все участники усвоили полезные знания в доступной форме.

"Кусум" продолжает помогать ВСУ Фото: ВСУ

Конечно, часть благотворительных программ компании — это помощь ВСУ, включающая и закупку, и ремонт нужного защитникам оборудования и транспорта. "Мы регулярно помогаем и ремонтируем военный транспорт, потому что понимаем важность и необходимость мобильности защитников. Закупали и передавали лодки, зарядные станции, дроны, буржуйки, шлемы, бронежилеты и тому подобное. Сотрудники нашей компании регулярно собирают средства и передали на фронт внедорожник и дроны", — отметил в разговоре с Фокусом Раджив Гупта, генеральный директор группы фармацевтических компаний "Кусум".

Помощь фронту: как компании помогают защитникам Украины

Уже более 1000 дней украинские компании прилагают усилия, чтобы поставлять нашим защитникам дроны, транспорт, а некоторые компании изготавливают специальные укрытия. К примеру, в компании "Метинвест" одна из важных разработок — это специальные мобильные укрытия — стальные "криївки", устанавливаемые под землей. По данным компании, жизнь военных на разных направлениях фронта уже защищает 651 такое укрытие. Также на базе "криївок" компания создает командные пункты, а осенью 2024 года был даже построен первый в Украине подземный госпиталь, укомплектованный современным медицинским оборудованием и стоимостью более 20 млн грн.

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Помимо укрытий, Метинвест передает регулярно Силам Обороны дроны, тепловизоры, автомобили и другое оборудование. Не оставляет крупная металлургическая компания без внимания и гражданское население Украины — была создана инициатива "Рятуємо життя", в рамках которой компания доставила украинцам 4200 т продуктов, средств личной гигиены, предметов первой необходимости (собранных в сотрудничестве с донорами и партнерами), а также медикаменты для больниц на 9,5 млн грн.

Компании регулярно передают украинским защитникам и тепловизоры, и дроны, и другое важное оборудование и технику Фото: "Армия Информ"

Агрохолдинг Kernel также развивает благотворительные инициативы, касающиеся и помощи ВСУ, и помощи громадам. С началом войны компания сосредоточилась на двух главных задачах: обеспечении продовольственной безопасности и оказании помощи украинской армии и пострадавшим от войны. В целом компания уже направила более 3 млрд гривен на различные благотворительные инициативы. В компании сообщили, что финансируют снаряжение для четырех военных бригад ВСУ и обеспечивают их всем необходимым для выполнения боевых задач: системы ПВО, БПЛА, грузовики, автомобили, защитное снаряжение, тепловизоры и прочее.

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В гуманитарной помощи Kernel сконцентрирован на поставке продуктовых наборов, средств гигиены и других необходимых вещей для переселенцев и людей, оказавшихся в трудном положении. Речь идет о передаче десятков тонн гуманитарного зерна и продуктов питания. Кроме того, Kernel передает оборудование и медикаменты больницам, где проходят лечение как военные, так и гражданские лица.

Специалисты EPAM участвовали в разработке более 40 цифровых решений для государства, общественных и благотворительных организаций Фото: unsplash.com

Благотворительные проекты во время войны активно развивает и ІТ-компания ЕРАМ. С 24 февраля 2022 года и в течение следующих 1000 дней компания предоставила материальную и нефинансовую помощь на общую сумму 670 миллионов гривен. Основные векторы помощи — гуманитарная помощь населению, поддержка защитников, а еще — разработка ІТ-решений для государственных и общественных организаций pro bono, а также проекты, направленные на поддержку образовательных процессов. Всего с 2022 года специалисты EPAM участвовали в разработке более 40 цифровых решений для государства, общественных и благотворительных организаций.