Під час повномасштабної війни український бізнес не лишається осторонь, а спрямовує мільйони і навіть мільярди на підтримку гуманітарних ініціатив, підтримку медичної сфери та закупівлю важливого обладнання для бригад ЗСУ. Фокус розповідає, які важливі благодійні проєкти втілюють соціально відповідальні компанії сьогодні.

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Місяць тому українці переступили нову трагічну для всіх дату – 1000 днів повномасштабної війни. За цей час було зруйновано тисячі домівок, мільйони людей стали вимушеними переселенцями та мігрантами, неодноразово ворог руйнував електростанції та інші об’єкти цивільної інфраструктури, і всі українці переживають щоденно трагічні наслідки російської агресії. Тим часом, на передовій нас захищають справжні герої, що ціною власних життів боронять країну від окупантів. Фокус зібрав в одному матеріалі важливі проєкти підтримки наших оборонців та цивільних громадян, що втілюють щодня українські компанії, наближаючи перемогу.

Допомогти дітям: як компанії реалізовують надважливі проєкти з порятунку дітей в Україні

Війна в Україні ще більше загострила проблеми в медичній сфері, а діти, як і раніше, потребують лікування доволі складних травм та діагнозів. Один з важливих проєктів, спрямованих на підтримку дітей, вже шість років поспіль реалізовує з партнерами компанія "Київстар".

"Дитяча надія" стартував у 2018 році як спільна ініціатива Київстар та благодійної платформи dobro.ua. Мета проекту — допомогти дітям з вадами серця та онкологічними захворюваннями шляхом закупівлі необхідного обладнання в українські лікарні. У 2023 році піклування поширилося й на дітей з опіками.

У рамках проєкту "Дитяча надія" Київстар постійно передає лікарням важливе обладнання Фото: Київстар

"Основним завданням стало забезпечення лікарень сучасним обладнанням для діагностики та лікування вдома в Україні. У рамках ініціативи Київстар фінансує закупівлю високотехнологічного обладнання, необхідного для лікування дітей. За шість років існування проєкт здобув підтримку тисяч абонентів Київстар та партнерів, які активно долучаються до збору коштів. Серед ключових партнерів – лікарні Львова, Києва, Дніпра та інших регіонів​", — Олександр Комаров, СЕО компанії Київстар.

Основним завданням проєкту "Дитяча надія" стало забезпечення лікарень сучасним обладнанням для діагностики та лікування Фото: Київстар

Загалом за час існування проєкту "Дитяча надія" зібрано понад 50 млн грн на підтримку дитячих лікарень та медичних ініціатив. Проєкт орієнтований на системну допомогу через партнерство з фондом dobro.ua, який координує збір коштів і визначає пріоритетні потреби лікарень. Це забезпечує ефективний розподіл ресурсів та прозорість у використанні коштів. За шість років ініціатива "Дитяча надія" зібрала понад 50 млн грн.

З 2023 році Київстар виділив 28,3 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для лікування дітей із опіками до реабілітаційного центру "Незламні". В межах благодійного проєкту триває закупівля доволі складного і надважливого для лікування обладнання. Наприклад, в цьому році було придбано кріохірургічний апарат для заморожування нервів, що дозволяє ефективно знеболювати без медикаментів, а також систему для лікування опікових травм із контролем вологості та температури. Це обладнання вже працює та лікує маленьких українців.

У майбутньому Київстар разом із dobro.ua планує продовжити підтримку медичних закладів, орієнтуючись на довгострокові проєкти, що рятують дитячі життя та зміцнюють українську медичну систему.

Підтримка громад та ЗСУ: які важливі проєкти розвиває фармацевтичний виробник "Кусум"

Група фармацевтичних компаній "Кусум" регулярно з самого початку війни допомагає мешканцям прифронтових територій, а також лікарням, які там розташовані. Наприклад, компанія була однією з перших, хто передавав необхідні медикаменти і лікарні, як тільки було звільнено Херсон і інші міста."Ми продовжуємо допомагати країні в ці важки часи. "Кусум" не припиняє надавати допомогу ЗСУ, надаючи необхідне обладнання, ремонтуючи автівки та передаючи ліки. Окрім допомоги ЗСУ, ми не забуваємо і про соціальну сферу. Незважаючи ні на що, ми продовжуємо підтримувати дитячі футбольні команди, відновлювати парки та сквери та робити багато іншого. Загальна сума допомоги ЗСУ, а також у відновлення соціальної сфери, з початку 2022 року вже складає більше 5 мільйонів доларів", — розповів Раджив Гупта, генеральний директор групи фармацевтичних компаній "Кусум".

Гуманітарна допомога - важливий напрямок благодійності для Групи компаній "Кусум" Фото: Белсат

Компанія була однією з перших, хто передавав необхідні медикаменти і лікарні, як тільки було звільнено Херсон і інші міста. Піклується компанія і про місцеві громади на рідній Сумщині, де розташоване підприємство "Кусум". "Також при створенні "сірої зони" на Сумщині наша компанія допомогла з забезпеченням необхідних ліків мешканців, які там залишилися. І це лише невелика частина того, що робить компанія допомагаючи цивільному населенню", — кажуть в "Кусум".

Окремо важливою ініціативою "Кусум" під час повномасштабної війни стала допомога дітям. У місті Суми, разом с місцевою організацією Червоного Хреста України, компанією регулярно проводяться заходи для школярів в рамках проєктів "Безпечні канікули" та "Школа обізнаності" . Обидва спрямовані на навчання українців життєво важливим навичкам та популяризацію правил безпеки. "Розповідати про потенційну небезпеку дітям — один із способів вберегти їх. Тому ми організовуємо навчання для школярів, на яких вони отримають корисні навички, які рятують життя", — розповіли в "Кусум". Там пояснюють: особливу увагу на заняттях приділяли створенню інтерактивних занять, що включали моделювання надзвичайних ситуацій і вирішення практичних завдань. Завдяки участі волонтерів Червоного Хреста і професійних інструкторів, всі учасники засвоїли корисні знання у доступній формі.

"Кусум" продовжує допомагати ЗСУ Фото: ЗСУ

Звичайно, частина благодійних програм компанії — це допомога ЗСУ, що включає і закупівлю, і ремонт потрібного захисникам обладнання і транспорту. "Ми регулярно допомагаємо та ремонтуємо військовий транспорт, тому що розуміємо важливість та необхідність мобільності захисників. Закуповували та передавали човни, зарядні станції, дрони, буржуйки, шоломи, бронежилети, тощо. Співробітники нашої компанії регулярно збирають кошти та передали на фронт позашляховик та дрони", — зазначив у розмові з Фокусом Раджив Гупта, генеральний директор групи фармацевтичних компаній "Кусум".

Допомога фронту: як компанії допомагають захисникам України

Вже більше 1000 днів українські компанії докладають зусиль, щоб постачати нашим захисникам дрони, транспорт, а деякі компанії виготовляють спеціальні укриття. До прикладу, у компанії "Метінвест" одна з важливих розробок – це спеціальні мобільні укриття — сталеві "криївки", що встановлюються під землею. За даними компанії, життя військових на різних напрямках фронту вже захищає 651 таке укриття. Також на базі "криївок" компанія створює командні пункти, а восени 2024 року було навіть побудовано перший в Україні підземний шпиталь, укомплектований сучасним медичним обладнанням і вартістю понад 20 млн грн.

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Крім укриттів, Метінвест передає регулярно Силам Оборони дрони, теплові зори, автомобілі та інше обладнання. Не залишає велика металургійна компанія поза увагою і цивільне населення України – була створена ініціатива "Рятуємо життя", в рамках якої компанія доправила українцям 4200 т продуктів, засобів особистої гігієни, предметів першої потреби (зібраних у співпраці з донорами та партнерами), а також медикаменти для лікарень на 9,5 млн грн.

Компанії регулярно передають українським захисникам і тепловізори, і дрони, і інше важливе обладнання і техніку Фото: "Армія Інформ"

Агрохолдинг Kernel також розвиває благодійні ініціативи, що стосуються і допомоги ЗСУ, і допомоги громадам. З початком війни компанія зосередилася на двох головних завданнях: забезпеченні продовольчої безпеки та наданні допомоги українській армії й постраждалим від війни. Загалом компанія вже спрямувала понад 3 млрд гривень на різні благодійні ініціативи. У компанії повідомили, що фінансують спорядження для чотирьох військових бригад ЗСУ та забезпечують їх усім необхідним для виконання бойових завдань: системи ППО, БПЛА, вантажівки, автомобілі, захисне спорядження, тепловізори та інше.

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В гуманітарній допомозі Kernel сконцентрований на постачанні продуктових наборів, засобів гігієни та інших необхідних речей для переселенців та людей, що опинилися у скрутному становищі. Йдеться про передачу десятків тон гуманітарного зерна та продуктів харчування. Крім цього, Kernel передає обладнання та медикаменти лікарням, де проходять лікування як військові, так і цивільні громадяни.

Спеціалісти EPAM долучалися до розробки понад 40 цифрових рішень для держави, громадських та благодійних організацій Фото: unsplash.com

Благодійні проєкти під час війни активно розвиває і ІТ-компанія ЕРАМ. З 24 лютого 2022 року і впродовж наступних 1000 днів компанія надала матеріальну та нефінансову допомогу на загальну суму 670 мільйонів гривень. Основні вектори допомоги — гуманітарна допомога цивільним, підтримка захисників, а ще — розробка ІТ-рішень для державних і громадських організацій pro bono, а також проєкти, спрямовані на підтримку освітніх процесів. Загалом з 2022 року спеціалісти EPAM долучалися до розробки понад 40 цифрових рішень для держави, громадських та благодійних організацій.