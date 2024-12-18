Отключения света в Украине: будут ли действовать 19 декабря графики

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии держится на уровне, который соответствует сезонным показателям. Однако в энергосистеме сохраняется "значительный дефицит мощности".

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19 декабря станет еще одним днем без отключений электроэнергии по графикам. Об этом 18 декабря сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

"Еще один день завтра будет без отключений света", — нависал он.

Публикация Сергея Коваленко Фото: Скриншот

В НЭК "Укрэнерго" сообщали, что потребление электроэнергии стабилизировалось и держится на уровне, который соответствует сезонным показателям. По состоянию на утро без света были 104 населенных пункта в пяти регионах: Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской и Черновицкой областях. Причиной была непогода.

Украинскую энергосистему продолжают восстанавливать после 12 массированных обстрелов ВС РФ за 2024 год. В компании отметили, что сохраняется "значительный дефицит мощности".

18 декабря ограничения действовали только для промышленности и бизнеса — с 7:00 до 20:00. Также сообщалось о необходимости экономного потребления света с 8:00 до 20:00. В эти часы украинцев просили не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

В течение суток импортировали электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общий объем — 16 965 МВт-ч, максимальная мощность в отдельные часы — до 1 017 МВт.

Напомним, в 2025 году отдельные категории украинцев смогут воспользоваться льготами на оплату коммунальных услуг.

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