В "Укрэнерго" обновили информацию об отключениях: когда гарантированно будет свет
Сообщалось, что в Украине будут применять пол очереди, но прогноз на 18 декабря изменился. В ДТЭК объяснили, как стало больше электроэнергии.
Украинцев предупредили, что 18 декабря с семи утра начнутся отключения света. Ожидалось, что будет действовать пол очереди. Однако вскоре в НЭК "Укрэнерго" опубликовали обновление.
Теперь отключений света для потребителей не прогнозируют, то есть графики в среду не будут действовать. Однако информация об ограничении мощности для промышленности и бизнеса с 07:00 до 20:00 остается актуальной.
"В случае изменения ситуации — об этом будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию с 08:00 до 20:00", — добавила пресс-служба.
В официальном канале группы ДТЭК успели опубликовать графики отключений света по очередям для Киева, Одесской, Киевской и Днепропетровской областей.
Однако впоследствии пресс-служба также подтвердила, что графики отменены.
"Согласно обновленным командам Укрэнерго отключения света на завтра не предвидятся", — говорится в публикации.
Почему стало легче со светом
В ДТЭК объяснили, что ситуация с отключениями улучшилась по трем причинам:
- ремонты поврежденных энергообъектов;
- увеличение импорта электроэнергии;
- уменьшение потребления вследствие потепления.
В компании отметили, что энергетики работают ежедневно и круглосуточно, чтобы отключений было меньше. Кроме того, цены на электричество в Европе упали, поэтому Украина может позволить себе закупать больше такого нужного сейчас ресурса. Из-за теплой погоды исчезла необходимость включать электрообогреватели.
"Но ситуация все еще непростая", — подчеркнули в ДТЭК.
Украинцев призвали не включать одновременно несколько мощных приборов, например чайник, утюг и микроволновую печь.
Напомним, в Украине заработал новый подход к графикам отключений электроэнергии. Очереди поделили на половины. Эксперт объяснил, как это поможет энергетикам и потребителям.
В ДТЭК сообщили, что около 40 украинских ветеранов, среди которых есть и энергетики, отправились поддержать боксера Александра Усика. Инициатива стала частью кампании "Битва за свет".