В "Укрэнерго" обновили информацию об отключениях: когда гарантированно будет свет

Сообщалось, что в Украине будут применять пол очереди, но прогноз на 18 декабря изменился. В ДТЭК объяснили, как стало больше электроэнергии.

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Украинцев предупредили, что 18 декабря с семи утра начнутся отключения света. Ожидалось, что будет действовать пол очереди. Однако вскоре в НЭК "Укрэнерго" опубликовали обновление.

Теперь отключений света для потребителей не прогнозируют, то есть графики в среду не будут действовать. Однако информация об ограничении мощности для промышленности и бизнеса с 07:00 до 20:00 остается актуальной.

"В случае изменения ситуации — об этом будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию с 08:00 до 20:00", — добавила пресс-служба.

В официальном канале группы ДТЭК успели опубликовать графики отключений света по очередям для Киева, Одесской, Киевской и Днепропетровской областей.

Однако впоследствии пресс-служба также подтвердила, что графики отменены.

"Согласно обновленным командам Укрэнерго отключения света на завтра не предвидятся", — говорится в публикации.

Почему стало легче со светом

В ДТЭК объяснили, что ситуация с отключениями улучшилась по трем причинам:

ремонты поврежденных энергообъектов;

увеличение импорта электроэнергии;

уменьшение потребления вследствие потепления.

В компании отметили, что энергетики работают ежедневно и круглосуточно, чтобы отключений было меньше. Кроме того, цены на электричество в Европе упали, поэтому Украина может позволить себе закупать больше такого нужного сейчас ресурса. Из-за теплой погоды исчезла необходимость включать электрообогреватели.

"Но ситуация все еще непростая", — подчеркнули в ДТЭК.

Украинцев призвали не включать одновременно несколько мощных приборов, например чайник, утюг и микроволновую печь.

Напомним, в Украине заработал новый подход к графикам отключений электроэнергии. Очереди поделили на половины. Эксперт объяснил, как это поможет энергетикам и потребителям.

В ДТЭК сообщили, что около 40 украинских ветеранов, среди которых есть и энергетики, отправились поддержать боксера Александра Усика. Инициатива стала частью кампании "Битва за свет".