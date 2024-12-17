В "Укренерго" оновили інформацію про відключення: коли гарантовано буде світло
Повідомлялося, що в Україні застосовуватимуть пів черги, але прогноз на 18 грудня змінився. У ДТЕК пояснили, як стало більше електроенергії.
Українців попередили, що 18 грудня з 07:00 почнуться відключення світла. Очікувалося, що діятиме пів черги. Однак невдовзі в НЕК "Укренерго" опублікували оновлення.
Тепер відключень світла для споживачів не прогнозують, тобто графіки у середу не діятимуть. Однак інформація про обмеження потужності для промисловості й бізнесу з 07:00 до 20:00 залишається актуальною.
"У разі зміни ситуації — про це буде повідомлено додатково. Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію з 08:00 до 20:00", — додала пресслужба.
В офіційному каналі групи ДТЕК встигли опублікувати графіки відключень світла за чергами для Києва, Одеської, Київської та Дніпропетровської областей.
Однак згодом пресслужба також підтвердила, що графіки скасовані.
"Згідно з оновленими командами Укренерго відключення світла на завтра не передбачаються", — йдеться у публікації.
Чому стало легше зі світлом
У ДТЕК пояснили, що ситуація з відключеннями покращилася з трьох причин:
- ремонти пошкоджених енергооб’єктів;
- збільшення імпорту електроенергії;
- зменшення споживання внаслідок потепління.
У компанії наголосили, що енергетики працюють щоденно та цілодобово, щоби відключень було менше. Окрім того, ціни на електрику в Європі впали, тож Україна може дозволити собі закуповувати більше такого потрібного нині ресурсу. Через теплу погоду зникла необхідність вмикати електрообігрівачі.
"Але ситуація все ще непроста", — наголосили в ДТЕК.
Українців закликали не вмикати одночасно кілька потужних приладів, наприклад чайник, праску і мікрохвильову піч.
Нагадаємо, в Україні запрацював новий підхід до графіків відключень електроенергії. Черги поділили на половини. Експерт пояснив, як це допоможе енергетикам і споживачам.
У ДТЕК повідомили, що приблизно 40 українських ветеранів, серед яких є й енергетики, вирушили підтримати боксера Олександра Усика. Ініціатива стала частиною кампанії "Битва за світло".