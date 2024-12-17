Відключення повертаються: коли не буде світла 18 грудня (графіки)

У середу почнуться відключення електроенергії з 7-ї ранку. Українців закликали не вмикати одразу всі прилади, коли дають світло.

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Після одноденної перерви в Україну повертаються відключення електроенергії. Про це 17 грудня повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Відключення електроенергії 18 грудня

У середу в Україні застосовуватимуть відключення світла з 07:00 до 20:00. Протягом усіх цих годин діятиме пів черги.

Для промисловості й бізнесу обмеження потужності також діятимуть з 07:00 до 20:00.

У компанії пояснили, що відключення потрібні через наслідки трьох обстрілів ЗС РФ за листопад і грудень. На пошкоджених енергооб’єктах тривають ремонти, енергетики намагаються усе відновити якомога швидше.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло повертається за графіком", — додали в "Укренерго".

Відключення електроенергії: графіки

Дізнатись, коли планово вимикатимуть світло за конкретною адресою, можна залежно від регіону:

графіки для Києва;

графіки для Київської області;

графіки для Одеської області;

графіки для Дніпропетровської області;

графіки для Вінницької області;

графіки для Донецької області;

графіки для Житомирської області;

графіки для Запорізької області;

графіки для Сумської області;

графіки для Полтавської області;

графіки для Харківської області;

графіки для Чернігівської області;

графіки для Львівської області;

графіки для Закарпатської області;

графіки для Тернопільської області;

графіки для Хмельницької області;

графіки для Рівненської області;

графіки для Волинської області;

графіки для Івано-Франківської області;

графіки для Чернівецької області;

графіки для Черкаської області;

графіки для Кіровоградської області;

графіки для Миколаївської області.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що новий принцип поділу черг дозволить обмежувати лише необхідну кількість споживачів та скоротити час перемикання до пів години.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко пояснював, що новий підхід дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги замість 38 годин. Тепер між відключеннями щонайменше 3,5 години гарантовано буде світло.