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Економіка Віялові відключення після обстрілів РФ Удари ЗС РФ по енергооб'єктах України

Відключення повертаються: коли не буде світла 18 грудня (графіки)

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Фото: pixabay.com | Ілюстративне фото

У середу почнуться відключення електроенергії з 7-ї ранку. Українців закликали не вмикати одразу всі прилади, коли дають світло.

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Після одноденної перерви в Україну повертаються відключення електроенергії. Про це 17 грудня повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Відключення електроенергії 18 грудня

У середу в Україні застосовуватимуть відключення світла з 07:00 до 20:00. Протягом усіх цих годин діятиме пів черги.

Для промисловості й бізнесу обмеження потужності також діятимуть з 07:00 до 20:00.

У компанії пояснили, що відключення потрібні через наслідки трьох обстрілів ЗС РФ за листопад і грудень. На пошкоджених енергооб’єктах тривають ремонти, енергетики намагаються усе відновити якомога швидше.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло повертається за графіком", — додали в "Укренерго".

Відключення електроенергії: графіки

Дізнатись, коли планово вимикатимуть світло за конкретною адресою, можна залежно від регіону:

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що новий принцип поділу черг дозволить обмежувати лише необхідну кількість споживачів та скоротити час перемикання до пів години.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко пояснював, що новий підхід дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги замість 38 годин. Тепер між відключеннями щонайменше 3,5 години гарантовано буде світло.