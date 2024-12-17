Отключения возвращаются: когда не будет света 18 декабря (графики)
В среду начнутся отключения электроэнергии с семи утра. Украинцев призвали не включать сразу все приборы, когда дают свет.
После однодневного перерыва в Украину возвращаются отключения электроэнергии. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Отключения электроэнергии 18 декабря
В среду в Украине будут применять отключение света с 07:00 до 20:00. В течение всех этих часов будет действовать полуочередь.
Для промышленности и бизнеса ограничения мощности также будут действовать с 07:00 до 20:00.
В компании объяснили, что отключения нужны из-за последствий трех обстрелов ВС РФ за ноябрь и декабрь. На поврежденных энергообъектах продолжаются ремонты, энергетики стараются все восстановить как можно быстрее.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет возвращается по графику", — добавили в "Укрэнерго".
Отключения электроэнергии: графики
Узнать, когда планово будут выключать свет по конкретному адресу, можно в зависимости от региона:
- графики для Киева;
- графики для Киевской области;
- графики для Одесской области;
- графики для Днепропетровской области;
- графики для Винницкой области;
- графики для Донецкой области;
- графики для Житомирской области;
- графики для Запорожской области;
- графики для Сумской области;
- графики для Полтавской области;
- графики для Харьковской области;
- графики для Черниговской области;
- графики для Львовской области;
- графики для Закарпатской области;
- графики для Тернопольской области;
- графики для Хмельницкой области;
- графики для Ровенской области;
- графики для Волынской области;
- графики для Ивано-Франковской области;
- графики для Черновицкой области;
- графики для Черкасской области;
- графики для Кировоградской области;
- графики для Николаевской области.
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что новый принцип разделения очередей позволит ограничивать только необходимое количество потребителей и сократить время переключения до получаса.
Гендиректор YASNO Сергей Коваленко объяснял, что новый подход дает 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди вместо 38 часов. Теперь между отключениями минимум 3,5 часа гарантированно будет свет.