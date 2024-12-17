Отключения возвращаются: когда не будет света 18 декабря (графики)

В среду начнутся отключения электроэнергии с семи утра. Украинцев призвали не включать сразу все приборы, когда дают свет.

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После однодневного перерыва в Украину возвращаются отключения электроэнергии. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отключения электроэнергии 18 декабря

В среду в Украине будут применять отключение света с 07:00 до 20:00. В течение всех этих часов будет действовать полуочередь.

Для промышленности и бизнеса ограничения мощности также будут действовать с 07:00 до 20:00.

В компании объяснили, что отключения нужны из-за последствий трех обстрелов ВС РФ за ноябрь и декабрь. На поврежденных энергообъектах продолжаются ремонты, энергетики стараются все восстановить как можно быстрее.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет возвращается по графику", — добавили в "Укрэнерго".

Отключения электроэнергии: графики

Узнать, когда планово будут выключать свет по конкретному адресу, можно в зависимости от региона:

графики для Киева;

графики для Киевской области;

графики для Одесской области;

графики для Днепропетровской области;

графики для Винницкой области;

графики для Донецкой области;

графики для Житомирской области;

графики для Запорожской области;

графики для Сумской области;

графики для Полтавской области;

графики для Харьковской области;

графики для Черниговской области;

графики для Львовской области;

графики для Закарпатской области;

графики для Тернопольской области;

графики для Хмельницкой области;

графики для Ровенской области;

графики для Волынской области;

графики для Ивано-Франковской области;

графики для Черновицкой области;

графики для Черкасской области;

графики для Кировоградской области;

графики для Николаевской области.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что новый принцип разделения очередей позволит ограничивать только необходимое количество потребителей и сократить время переключения до получаса.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко объяснял, что новый подход дает 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди вместо 38 часов. Теперь между отключениями минимум 3,5 часа гарантированно будет свет.