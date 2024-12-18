Відключення світла в Україні: чи діятимуть 19 грудня графіки

В НЕК "Укренерго" повідомили, що споживання електроенергії тримається на рівні, який відповідає сезонним показникам. Однак в енергосистемі зберігається "значний дефіцит потужностіʼ

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19 грудня стане ще одним днем без відключень електроенергії за графіками. Про це 18 грудня повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

"Ще один день завтра буде без відключень світла", — нависав він.

Публікація Сергія Коваленка Фото: Скриншот

В НЕК "Укренерго" повідомляли, що споживання електроенергії стабілізувалось і тримається на рівні, який відповідає сезонним показникам. Станом на ранок без світла були 104 населених пункти у п’яти регіонах: Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Житомирській та Чернівецькій областях. Причиною була негода.

Українську енергосистему продовжують відновлювати після 12 масованих обстрілів ЗС РФ за 2024 рік. У компанії наголосили, що зберігається "значний дефіцит потужності".

18 грудня обмеження діяли лише для промисловості й бізнесу — з 7:00 до 20:00. Також повідомлялось про необхідність ощадливого споживання світла з 8:00 до 20:00. В ці години українців просили не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Протягом доби імпортували електроенергію з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальний обсяг — 16 965 МВт•год, максимальна потужність в окремі години — до 1 017 МВт.

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