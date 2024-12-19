В Украине тариф на электроэнергию могут повысить до 9 гривен, — эксперт (видео)

Олег Попенко не исключает, что тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будут поднимать постепенно. Минэнерго и НКРЭКУ на момент публикации материала пока не комментировали информацию о возможном пересмотре цен на коммунальную услугу.

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Тариф на электроэнергию для населения вырастет до 9 кВт/ч, однако это будет происходить постепенно. Такое мнение высказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко на Youtube-канале Юрия Романенко.

24:11 — 24:58

Он отметил, что "даже в сообщениях и заявлениях 2023 года" прослеживалось, до какой стоимости ЧАО "Укрэнерго" и облэнерго хотели поднять стоимость электроэнергии с учетом затрат на услуги. Олег Попенко добавил, что в ближайших планах стоимость электроэнергии поднимется до 6,57 гривны за кВт/ч — такой была рыночная цена электроэнергии на начало этого года.

"Я более чем уверен, в ближайшее время — имеется в виду 1 июня 2025-го — стоимость электроэнергии поднимут до 6 гривен 68 копеек, а в целом за 2-3 года поднимут до 9 (9 кВт/ч. — Ред.)", — рассказал эксперт.

На момент выхода материала Министерство энергетики Украины и НКРЭКУ не комментировали информацию о возможном пересмотре цен на коммунальную услугу.

Напомним, ранее о поднятии тарифов на электроэнергию говорил и народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, глава подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз. Он отметил, что повышение тарифа коснется как бизнеса, так и населения, поскольку текущий тариф не отражает рыночной стоимости, и европейские партнеры настаивают на его увеличении.

Позже народный депутат от "Слуги народа" Богдан Кицак отметил, что в Украине возможно увеличение стоимости электроэнергии для населения до 6,5 грн/кВт-ч. Этого следует ожидать, что Украина должна выполнять обязательства перед Международным валютным фондом и требования для вступления в Европейский Союз.