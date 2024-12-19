В Україні тариф на електроенергію можуть підвищити до 9 гривень, — експерт (відео)

Олег Попенко не виключає, що тариф на електроенергію для побутових споживачів підніматимуть поступово. Міненерго та НКРЕКП на момент публікації матеріалу поки що не коментували інформацію про можливий перегляд цін на комунальну послугу.

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Тариф на електроенергію для населення зросте до 9 кВт/год, однак це відбуватиметься поступово. Таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг, експерт у сфері житлово-комунального господарства Олег Попенко на Youtube-каналі Юрія Романенка.

24:11 - 24:58

Він зазначив, що "навіть у дописах і заявах 2023 року" простежувалося, до якої вартості ПрАТ "Укренерго" та обленерго хотіли підняти вартість електроенергії з урахуванням витрат на послуги. Олег Попенко додав, що у найближчих планах вартість електроенергії підніметься до 6,57 гривні за кВт/год — такою була ринкова ціна електроенергії на початок цього року.

"Я більш ніж впевнений, найближчим часом — мається на увазі 1 червня 2025-го — вартість електроенергії піднімуть до 6 гривень 68 копійок, а загалом за 2-3 роки — до 9 (9 кВт/год. — Ред.)", — розповів експерт.

На момент виходу матеріалу Міністерство енергетики України та НКРЕКП не коментували інформацію про можливий перегляд цін на комунальну послугу.

Нагадаємо, раніше про підняття тарифів на електроенергію говорив і народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз. Він зазначив, що підвищення тарифу стосуватиметься як бізнесу, так і населення, оскільки поточний тариф не відображає ринкової вартості, і європейські партнери наполягають на його збільшенні.

Пізніше народний депутат від "Слуги Народу" Богдан Кицак зазначив, що в Україні можливе збільшення вартості електроенергії для населення до 6,5 грн/кВт-год. Цього слід чекати, що Україна повинна виконувати зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом і вимоги для вступу до Європейського Союзу.