Какую пенсию получит украинец при зарплате в 20 тысяч гривен: как высчитать выплаты

Для расчета размера пенсии важно учесть несколько факторов, один из которых — коэффициент страхового стажа. Также важна зарплата, если она превышает среднюю по стране, то будущие выплаты будут больше.

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Украинцы могут определить будущий размер пенсии. В частности, это делается по единой формуле, которая учитывает несколько ключевых факторов, а именно трудовой стаж, среднюю заплату и индивидуальный коэффициент заработка. Подробнее об этом рассказывает "24 Канал".

Пенсия в Украине исчисляется по следующей формуле:

Размер пенсии = средняя зарплата по стране за три года перед выходом на пенсию × индивидуальный коэффициент заработной платы × коэффициент страхового стажа.

Сейчас в Украине средняя зарплата составляет около 15 тысяч гривен, тогда как в 2025 году она может вырасти до 18-20 тысяч. Если же зарплата человека составляет 20 тысяч гривен, то индивидуальный коэффициент заработка будет в пределах 1 — 1,1 в 2025 году, поскольку зарплата равна или превышает прогнозируемую среднюю по всей стране.

Зато коэффициент страхового стажа зависит от продолжительности трудового стажа, каждый год добавляет к расчету 1%. В частности, за 35 лет стажа коэффициент будет в пределах 0,35, за 40 лет — 0,4.

Так, если зарплата украинца со стажем в 35 лет составляет 20 тысяч гривен при средней по стране в 18 тысяч, тогда:

расчет индивидуального коэффициента зарплаты — 1,11;

коэффициент стажа — 0,35;

размер пенсии — 18 000 × 1,11 × 0,35 = 6 993 гривен.

Напомним, в ПФУ сообщили, что некоторые пенсионеры могут получить выплаты в размере до 50% и более от предыдущей зарплаты. В частности, это ежемесячные пожизненные выплаты, которые получают судьи местных, апелляционных судов и Верховного Суда.

Ранее сообщалось, что определенные украинцы могут выйти на пенсию по возрасту на льготных условиях. Тогда как те, кто достиг пенсионного возраста, однако не имеет необходимого количества стажа, то лицо может оформить социальную пенсию.