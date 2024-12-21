Яку пенсію отримає українець при зарплаті в 20 тисяч гривень: як вирахувати виплати

Для розрахунку розміру пенсії важливо врахувати декілька факторів, один із яких — коефіцієнт страхового стажу. Також важлива зарплата, якщо вона перевищує середню по країні, то майбутні виплати будуть більшими.

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Українці можуть визначити майбутній розмір пенсії. Зокрема, це робиться за єдиною формулою, яка враховує декілька ключових факторів, а саме трудовий стаж, середню заплату та індивідуальний коефіцієнт заробітку. Детальніше про це розповідає "24 Канал".

Пенсія в Україні обчислюється за наступною формулою:

Розмір пенсії = середня зарплата по країні за три роки перед виходом на пенсію × індивідуальний коефіцієнт заробітної плати × коефіцієнт страхового стажу.

Нині в Україні середня зарплата становить близько 15 тисяч гривень, тоді як у 2025 році вона може зрости до 18-20 тисяч. Якщо ж зарплата людини становить 20 тисяч гривень, то індивідуальний коефіцієнт заробітку буде в межах 1 — 1,1 у 2025 році, оскільки зарплата дорівнює або перевищує прогнозовану середню по всій країні.

Натомість коефіцієнт страхового стажу залежить від тривалості трудового стажу, кожен рік додає до розрахунку 1%. Зокрема, за 35 років стажу коефіцієнт буде в межах 0,35, за 40 років — 0,4.

Так, якщо зарплата українця зі стажем у 35 років становить 20 тисяч гривень при середній по країні у 18 тисяч, тоді:

розрахунок індивідуального коефіцієнта зарплати — 1,11;

коефіцієнт стажу — 0,35;

розмір пенсії — 18 000 × 1,11 × 0,35 = 6 993 гривень.

Нагадаємо, у ПФУ повідомили, що деякі пенсіонери можуть отримати виплати у розмірі до 50% та більше від попередньої зарплати. Зокрема, це щомісячні довічні виплати, які отримують судді місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду.

Раніше повідомлялося, що певні українці можуть вийти на пенсію за віком на пільгових умовах. Тоді як ті, хто досяг пенсійного віку, проте не має необхідної кількості стажу, то особа може оформити соціальну пенсію.