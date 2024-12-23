Некоторым украинцам урежут пенсии в 2025 году: кого затронут изменения

До 1 июля 2025 года Кабинет Министров Украины должен разработать и внести в Верховную Раду соответствующий законопроект, который определит точный механизм перерасчета спецпенсий.

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С 2025 года некоторые категории украинцев начнут получать сниженные пенсионные выплаты. Это связано с оптимизацией государственных расходов, предусмотренной бюджетом Украины на следующий год.

Важно

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Кому снизят пенсию

Снижение выплат затронет получателей так называемых специальных пенсий:

бывших и действующих судей,

прокуроров,

сотрудников силовых структур.

Решение принято из-за значительных расходов на эти пенсии. В 2023 году на них выделили почти 100 миллиардов гривен, а в 2024 году сумма может достичь 120 миллиардов, что составляет четверть бюджета на социальную сферу.

Какие изменения предусмотрены

Отмена привязки к заработным платам: планируется отменить привязку специальных пенсий к росту зарплат или денежного обеспечения. Индексация на общих основаниях: вместо текущих условий пенсии будут индексироваться, как у обычных граждан. Ограничение максимального размера: предлагается установить лимит в 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан (сейчас это 23 610 гривен).

Что дальше

До 1 июля 2025 года Кабинет Министров Украины должен разработать и внести в Верховную Раду соответствующий законопроект, который определит точный механизм перерасчета спецпенсий.

Эти изменения направлены на уменьшение бюджетных расходов и более справедливое распределение социальных выплат.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины сообщили, что некоторые пенсионеры могут получить выплаты в размере до 50% и более от предыдущей зарплаты. В частности, это ежемесячные пожизненные выплаты, которые получают судьи местных, апелляционных судов и Верховного Суда.